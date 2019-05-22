ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 4 тыс. военнослужащих в составе пеших парадных расчетов примут участие в параде 3 июля

23.05.2019 16:12 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Около 4 тыс. военнослужащих в составе пеших парадных расчетов примут участие в параде 3 июля

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка войск Минского гарнизона ко Дню Независимости проходит в Минске, около 4 тыс. военнослужащих в составе пеших парадных расчетов примут участие в параде 3 июля. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минобороны.

В военном городке в микрорайоне Уручье проходят тренировки пеших расчетов к параду в честь Дня Независимости Республики Беларусь. "В военном параде примут участие около 4 тыс. военнослужащих в составе 25 пеших расчетов. Традиционно парад войск откроют суворовцы. За ними перед трибунами понесут знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в операции "Багратион", - рассказали в Минобороны.

Кроме нескольких тысяч военнослужащих, в параде 3 июля будут задействованы сотни единиц боевой техники. В парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии, впервые примет участие женский строевой расчет белорусской милиции. В небе над Минском жители и гости столицы увидят авиацию. Завершит военный парад плац-концерт роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных Сил.

Тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны проходят в Минском гарнизоне с 14 мая. Генеральную тренировку планируется провести 1 июля на пересечении пр.Победителей и пр.Машерова в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка войск Минского гарнизона ко Дню Независимости проходит в Минске, около 4 тыс. военнослужащих в составе пеших парадных расчетов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Район на район. История Медвежино: бывшая деревня, Раковский тракт и упавший самолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика