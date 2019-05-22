Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка войск Минского гарнизона ко Дню Независимости проходит в Минске, около 4 тыс. военнослужащих в составе пеших парадных расчетов примут участие в параде 3 июля. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минобороны.

В военном городке в микрорайоне Уручье проходят тренировки пеших расчетов к параду в честь Дня Независимости Республики Беларусь. "В военном параде примут участие около 4 тыс. военнослужащих в составе 25 пеших расчетов. Традиционно парад войск откроют суворовцы. За ними перед трибунами понесут знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в операции "Багратион", - рассказали в Минобороны.

Кроме нескольких тысяч военнослужащих, в параде 3 июля будут задействованы сотни единиц боевой техники. В парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии, впервые примет участие женский строевой расчет белорусской милиции. В небе над Минском жители и гости столицы увидят авиацию. Завершит военный парад плац-концерт роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных Сил.

Тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны проходят в Минском гарнизоне с 14 мая. Генеральную тренировку планируется провести 1 июля на пересечении пр.Победителей и пр.Машерова в Минске.-0-