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Эстафету огня ІІ Европейских игр встретили на БелАЭС

23.05.2019 17:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафету огня ІІ Европейских игр "Пламя мира" встретили на Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Эстафету огня на Белорусской АЭС встречали десятки сотрудников предприятия. "Одному из них, многократному победителю легкоатлетических соревнований, начальнику смены реакторного цеха Вадиму Матвийчуку оказана честь пронести огонь ІІ Европейских игр на "атомном" отрезке эстафеты", - рассказали на БелАЭС.

Под аплодисменты сотрудников Белорусской АЭС огонь ІІ Европейских игр прибыл к центральной проходной предприятия. От имени трудового коллектива участников эстафеты "Пламя мира" приветствовала заместитель генерального директора по идеологической работе - начальник отдела кадров Марина Пылинская. "Символическое пламя ІІ Европейских игр - на площадке строительства Белорусской атомной электростанции, на одном из самых важных объектов энергетической отрасли нашей республики. Сегодня благодаря этому событию мы стали частичкой большой европейской спортивной истории", - отметила она.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В Беларуси эстафета огня побывала в Брестской и Гродненской областях.

Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафету огня ІІ Европейских игр "Пламя мира" встретили на Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей...
 
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