В Дзержинском районе расследовали дело о поджоге, а нашли у подозреваемого большой арсенал оружия

Источник материала: Tut.by

Дзержинские оперативники изъяли арсенал во время расследования поджога в деревне Красная Горка. Это произошло при «отработке» подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

История началась еще в феврале, когда в деревне Красная Горка сгорел строящийся дом. Хозяин заподозрил: случился поджог и причастен сосед, 44-летний минчанин, у них были неприязненные отношения.

Милиция стала отрабатывать эту версию и установила: подозреваемый занимается незаконным изготовлением и хранением оружия.

В итоге прошло 12 обысков. В Минске у мужчины изъяли 8 единиц гладкоствольного и нарезного оружия (в том числе пистолет, две винтовки с оптическими прицелами, обрез карабина), а также более тысячи патронов — от мелкокалиберных до боевых калибром 5.45 и 7.62. Уже в деревенском доме нашли еще два нарезных карабина с оптикой и гладкоствольное ружье.

«Как пояснил сам задержанный, оружие он собирал долгое время для личной коллекции. При этом мужчина отметил, что время от времени использовал его для незаконной охоты», — рассказали в МВД.

Выясняют, как мужчина приобретал оружие; также он проходит подозреваемым по делу о поджоге. Ранее он был судим за насилие над милиционером. Теперь он безработный, живет за счет сдачи внаем трех квартир в Минске.

За незаконные действия с оружием минчанину грозит до 7 лет лишения свободы, а если подтвердится его причастность к поджогу — до 12 лет.