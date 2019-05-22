ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дзержинском районе расследовали дело о поджоге, а нашли у подозреваемого большой арсенал оружия

23.05.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дзержинские оперативники изъяли арсенал во время расследования поджога в деревне Красная Горка. Это произошло при «отработке» подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

История началась еще в феврале, когда в деревне Красная Горка сгорел строящийся дом. Хозяин заподозрил: случился поджог и причастен сосед, 44-летний минчанин, у них были неприязненные отношения.

Милиция стала отрабатывать эту версию и установила: подозреваемый занимается незаконным изготовлением и хранением оружия.

В итоге прошло 12 обысков. В Минске у мужчины изъяли 8 единиц гладкоствольного и нарезного оружия (в том числе пистолет, две винтовки с оптическими прицелами, обрез карабина), а также более тысячи патронов — от мелкокалиберных до боевых калибром 5.45 и 7.62. Уже в деревенском доме нашли еще два нарезных карабина с оптикой и гладкоствольное ружье.

«Как пояснил сам задержанный, оружие он собирал долгое время для личной коллекции. При этом мужчина отметил, что время от времени использовал его для незаконной охоты», — рассказали в МВД.

Выясняют, как мужчина приобретал оружие; также он проходит подозреваемым по делу о поджоге. Ранее он был судим за насилие над милиционером. Теперь он безработный, живет за счет сдачи внаем трех квартир в Минске.

За незаконные действия с оружием минчанину грозит до 7 лет лишения свободы, а если подтвердится его причастность к поджогу — до 12 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Эстафету огня ІІ Европейских игр встретили на БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика