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На пятницу объявлен желтый уровень опасности: атмосферный фронт с Балтики несет дожди и грозы

23.05.2019 19:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди. Как сообщает Белгидромет, объявлен желтый уровень опасности.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

24 мая ночью дожди ожидаются местами, а днем — на большей части территории республики. При грозах усиление ветра до 15−18 м/с.

Температура минимальная ночью +9…15ºС, максимальная днем — +19…25ºС. По юго-востоку до +27ºС.

В Минске в пятницу прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Днем до +25ºС.

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Теги: Минск
 
 
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24 мая ночью дожди ожидаются местами, а днем - на большей части территории республики. При грозах усиление ветра до 15−18 м/с.
 
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