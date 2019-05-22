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Скандинавская ходьба и праздник в Верхнем городе. В Минске стартовала неделя Швеции

23.05.2019 19:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неделя Швеции пройдет в Минске с 23 мая по 1 июня. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


День Швеции в Верхнем городе, 2017 год. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Неделя Швеции началась 23 мая со шведских фильмов. Сегодня вечером в кинотеатре «Пионер» показывают кино по романам Фредрика Бакмана: «Вторая жизнь Уве» и «Здесь была Бритт-Мари».

Посольство Швеции и Центр активного долголетия 27 мая пригласят минчан на мастер-класс по скандинавской ходьбе. В этот же день в «Пионере» откроется Неделя шведского кино. Картины будут демонстрироваться на языке оригинала с белорусскими субтитрами. Все показы бесплатны.

Презентация белорусского перевода книги Ульфа Старка и Линды Бундестам «Звери, которых не видел никто» состоится в посольстве 28 мая. Переводчица Алеся Башаримова расскажет, как авторы создавали книгу про невиданных зверей и раскроет интересные моменты ее перевода.

На следующий день, 29 мая, в концертом зале «Верхний город» пройдет концерт известного шведского дуэта Duo Lasine-Sigova в составе пианистки Юлии Сиговой и концертмейстера Оперного театра города Мальмё скрипача Антона Ласина.

Неделю знакомства со скандинавской культурой завершит День Швеции. Он развернется на территории Верхнего города 1 июня. Среди гостей — шведские победители «Евровидения» и популярная белорусская рок-группа. Впервые на празднике появятся инклюзивная и экологическая площадки.

Познакомиться со шведской культурой в этот день можно будет с 13.00 до 17.00.

Впервые день Швеции в Верхнем городе прошел в 2017 году.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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