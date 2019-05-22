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«Начнется с воздушного эшелона». Военный парад 3 июля пройдет вечером

23.05.2019 21:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военный парад по случаю Дня Независимости 3 июля начнется в 21.00. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель министра обороны Сергей Потапенко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Парад состоится вечером. Это особенностью будет. Начнется с воздушного эшелона. И завершится механизированной колонной», — сообщил замминистра.

В параде примут участие 25 парадных расчетов — всего более 4 тысяч человек. Будут и представители иностранных армий — свое участие подтвердили восемь государств.

Сейчас тренировки проходят на закрытом плацу. Генеральная репетиция в городе пройдет 1 июля.

Еще одним новшеством нынешнего года станет участие в параде женского строевого расчета белорусской милиции.

 
 
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В параде примут участие и представители иностранных армий - свое участие подтвердили представители восьми государств.
 
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