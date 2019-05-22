«Начнется с воздушного эшелона». Военный парад 3 июля пройдет вечером

Источник материала: Tut.by

Военный парад по случаю Дня Независимости 3 июля начнется в 21.00. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель министра обороны Сергей Потапенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Парад состоится вечером. Это особенностью будет. Начнется с воздушного эшелона. И завершится механизированной колонной», — сообщил замминистра.

В параде примут участие 25 парадных расчетов — всего более 4 тысяч человек. Будут и представители иностранных армий — свое участие подтвердили восемь государств.

Сейчас тренировки проходят на закрытом плацу. Генеральная репетиция в городе пройдет 1 июля.

Еще одним новшеством нынешнего года станет участие в параде женского строевого расчета белорусской милиции.