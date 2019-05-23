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Из обращения в редакцию: «Какие надбавки выплачиваются к пенсии гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС?»

На вопрос отвечает главный специалист отдела пенсий и социальных выплат управления по труду, занятости и социальной защиты Кореличского райисполкома Елена СОЛОВЬЁВА:

— Статьёй 39 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 г. «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее — Закон) предусмотрены надбавки к пенсии участникам ликвидации и потерпевшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий:

принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения), пенсии повышаются на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 19 Закона);

принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения), пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 20 Закона).

Надбавка к пенсии участникам ликвидации, принимавшим участие в работах по дезактивации, строительству, жизнеобеспечению населения в 1986 — 1987 годах в зоне первоочередного отселения или зоне последующего отселения (статья 20 Закона) Законом не предусмотрена.

Гражданам, эвакуированным, отселённым, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года, — 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 24 Закона).

С 1 апреля 2019 года размер минимальной пенсии по возрасту составляет 54 рубля 35 копеек.

Надбавка к пенсии назначается участникам ликвидации при предоставлении ими в органы по труду, занятости и социальной защите справки о работе участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий в зонах радиоактивного загрязнения, утверждённой постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.12.2011 № 63 (в редакции постановления МЧС от 19.11.2012 № 64) и удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

Названную справку выдаёт государственный орган (организация), комиссия которого установила в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.09.2009 № 1170 гражданину статус участника ликвидации (проводившая обмен удостоверения) и выдавшая удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. Справка выдаётся на основании находящихся в комиссии первичных документов, подтверждающих в каких населенных пунктах, в какой зоне радиоактивного загрязнения и в какой период гражданин принимал участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.