Кочанова по поручению Лукашенко встретилась с цыганской общиной

Жалобы на нарушения во время проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича стали основанием для встречи главы Администрации президента Натальи Кочановой с представителями местной цыганской общины.

Кочанова принесла извинения за ситуацию, «если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий».

Она пообещала, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства и подчеркнула, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом, сообщает БелТА.

Отметим, что встреча прошла после того, как жители могилевских микрорайонов Чапаевка и Гребенево составили коллективное обращение (они собирали под ним подписи, но пока не направили) с жалобой на облаву милиции.

Во встрече участвовали представители цыганской общины и не были допущены журналисты, в том числе государственных СМИ, передает «Белсат».

На встрече также ожидались представители МВД, но их не было. Министр внутренни дел Беларуси Игорь Шуневич сегодня подтвердил, что смерть лейтенанта Евгения Потаповича не была насильственной: он покончил с собой, и эта версия остается приоритетной для правоохранителей. Что касается облавы на цыган, то действия правоохранителей министр считает правомерными .

Напомним, что правозащитники требуют Генпрокуратуру разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных людей.