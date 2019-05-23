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Кочанова по поручению Лукашенко встретилась с цыганской общиной
23.05.2019 23:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Жалобы на нарушения во время проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича стали основанием для встречи главы Администрации президента Натальи Кочановой с представителями местной цыганской общины.
Кочанова принесла извинения за ситуацию, «если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий».
Она пообещала, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства и подчеркнула, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом,
Отметим, что встреча прошла после того, как жители могилевских микрорайонов Чапаевка и Гребенево составили коллективное обращение (они собирали под ним подписи, но пока не направили) с жалобой на облаву милиции.
Во встрече участвовали представители цыганской общины и не были допущены журналисты, в том числе государственных СМИ,
На встрече также ожидались представители МВД, но их не было. Министр внутренни дел Беларуси Игорь Шуневич сегодня подтвердил, что смерть лейтенанта Евгения Потаповича не была насильственной: он покончил с собой, и эта версия остается приоритетной для правоохранителей. Что касается облавы на цыган, то
Напомним, что правозащитники
16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович
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Жалобы на нарушения во время проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича стали основанием для встречи главы Администрации...
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