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Кочанова по поручению Лукашенко встретилась с цыганской общиной

23.05.2019 23:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Жалобы на нарушения во время проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича стали основанием для встречи главы Администрации президента Натальи Кочановой с представителями местной цыганской общины.

Кочанова принесла извинения за ситуацию, «если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий».

Она пообещала, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства и подчеркнула, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом, сообщает БелТА.

Отметим, что встреча прошла после того, как жители могилевских микрорайонов Чапаевка и Гребенево составили коллективное обращение (они собирали под ним подписи, но пока не направили) с жалобой на облаву милиции.

Во встрече участвовали представители цыганской общины и не были допущены журналисты, в том числе государственных СМИ, передает «Белсат».

На встрече также ожидались представители МВД, но их не было. Министр внутренни дел Беларуси Игорь Шуневич сегодня подтвердил, что смерть лейтенанта Евгения Потаповича не была насильственной: он покончил с собой, и эта версия остается приоритетной для правоохранителей. Что касается облавы на цыган, то действия правоохранителей министр считает правомерными.

Напомним, что правозащитники требуют Генпрокуратуру разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных людей.

16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск был объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось. 20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Сообщение о похищении цыганами и авто с российскими номерами, по мнению СК, он выдумал, чтобы его тело быстрее нашли.

 
Теги: Могилев
 
 
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Жалобы на нарушения во время проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича стали основанием для встречи главы Администрации...
 
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