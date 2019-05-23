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Цыгане, Шуневич и Кочанова, ситуация с Чижом и «Динамо» и новый крутой сериал - все за вчера

24.05.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня, предупреждают синоптики, погода будет не очень не забывайте зонты. Зато пятница-а-а-а!.. Пока вы строите планы на выходные, давайте быстро напомним вам, что происходило в стране и мире вчера. И, кстати, если решите сходить в выходные в кино, не понтуйтесь, как Стас Михайлов в Минске, ладно? А если — в кафе, то не будьте как эти подростки, договорились? Или вы на День скидок собираетесь?

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Бюджетникам обещают будут по-новому начислять зарплаты. Вот здесь вкратце объясним, какие надбавки и доплаты получат медики.
  • Представляете, парад 3 июля в этом году пройдет… вечером! Самолеты, говорят, полетят первыми — чтобы мы успели их увидеть.
  • Следили за резонансными судебными процессами: замглавврача медцентра МТЗ дали немалый срок за взятку в 28 тысяч (помните, как он плакал от стыда, говоря свое последнее слово?), а в Гомеле начали судить сразу по нескольким статьям бывшего начальника уголовного розыска Чечерского РОВД — ох, что он там творил!
  • На сайте президента Украины появилась петиция с требованием его отставки — и она уже набрала достаточное количество подписей, чтобы ее должен был рассмотреть сам Владимир Зеленский. «…Голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным». Как думаете, чем закончится?
  • Пользователи Huawei, как там ваши смартфоны? Не превратились еще в кирпич? Держитесь — говорят, компания уже готова к внедрению собственной операционной системы на замену Android и Windows. Когда появится — расскажем здесь. А между тем кое-где уже приостанавливают продажи смартфонов Huawei…

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Нас все никак не отпускает ситуация с Чижом и «Динамо». Ну и что, что его не очень любят как бизнесмена и человека даже коллеги — решение суда, которым его фактически выкинули из состава акционеров клуба после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем. Обязательно почитайте мнение нашей Оли Лойко об этом: «Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж. Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет чуть не сократили. Спасибо, президент вразумил. И правда, все государственное — государственное. Всегда. А если вам дали поносить, так вернете по первому требованию». И наш спортивный корреспондент Юра Михалевич расстраивается на эту тему: трудно, говорит, восхищаться красотой спорта, когда всплывают факты нечестной борьбы.
  • Помните, мы уже несколько раз писали о ситуации с ветеранами-спасателями, которые сначала получили от государства квартиры по бессрочным ордерам, а потом оказались под угрозой выселения. В итоге им предложили заключить договоры на пять лет с ежемесячной платой по типу арендного жилья. Люди с таким подходом не согласны — и вот написали письмо Лукашенко. «Министерство по чрезвычайным ситуациям защищает свои квадратные метры, вместо того чтобы защищать людей. Предложенные ведомством условия являются для нас унизительными и неприемлемыми». Что просят и что говорит МЧС — рассказываем здесь.
  • Родители девочек, ну-ка, какой у вас самый страшный ночной кошмар? Наверное, как и у многих, ранняя беременность девушки-подростка. Увы, уберечь дочерей от неосознанного материнства порой не помогают ни уроки полового воспитания в школе, ни предостережения семьи. Но такое ли уж это горе? Смотрите, вот у нас в гостях женщины, которые забеременели еще до своего совершеннолетия — а сейчас это уже очень взрослые мамы. И они вам все-все расскажут.
  • Поговорили с африканской моделью о жизни в Беларуси. Пять лет назад Джессика Обанор приехала в Беларусь из Нигерии за дипломом врача. Но уже на месте планы молодой африканки круто изменились: Джесс поступила на журфак БГУ, твердо решила стать писателем, а в качестве хобби занялась моделингом. Девушка не скрывает, что спустя пять лет в Беларуси ей по-прежнему некомфортно: «В Минске я всегда хожу по городу в наушниках, чтобы не слышать всякого бреда».


  • А это Вадим — он жил в Бразилии, «где много-много диких обезьян» ©. Вот у нас история белоруса, который работал в бразильском хостеле, спасался от перестрелки в Рио-де-Жанейро, а сейчас учит животных выживать в джунглях. Очень крутое путешествие по Латинской Америке!
  • А вот очередная история конкурса «Район на район». В этот раз читаем о Медвежино — деревне в пригороде, которая стала частью Минска и рядом с которой когда-то рухнул самолет. Кстати, уже совсем скоро выберем победителя!
  • Знакомьтесь — Саша. Парень с брестского авторынка стал любимым YouTube-ром технарей, уже получил «Серебряную кнопку YouTube» — и это только начало. Когда Саша начинал «пилить видосики», не особо рассчитывал на серьезные просмотры: ну кому, думал, будет интересно слушать пятиминутную лекцию о соединительных трубках компрессора, трехминутный обзор электромолотка или мнение о том, почему нельзя полировать болгаркой? Нет хайпа, нет лайфхаков, нет Дудя — нет просмотров, нет «подписоты». Ан нет — все оказалось не так.


  • Помните папу-тревожника из Чечерска, который влез в аккаунт дочери в соцсети — и попал под «уголовку»? Узнали, чем для него это дело закончилось.
  • Видели необычные минские «балконы-скворечники», с помощью которых хозяева квартир на несколько квадратных метров увеличили жилплощадь? Считаем, что наши круче киевских!
  • А что с памятником Ленину в Сморгони произошло, видели? Не припомним случая, чтобы идеологи прямым текстом говорили, что подобный монумент «не представляет никакой ценности».

О СПОРТЕ

Все новости четверга, 23 мая


Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах» — не беда, посмотрите вот здесь в записи. Помните, Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса персональную ответственность за обеспечение экономического роста Беларуси преимущественно за счет экспорта? Но это не очень хорошо. Чалый говорит, что президент задал задачку, имеющую только одно решение — но оно никому не понравится. Ладно, а новый сериал «Чернобыль» уже смотрели? На HBO (и партнерских площадках) вышло уже три эпизода — и каждый вызывает бурю обсуждения в соцсетях (преимущественно восторженную). Давайте расскажем, что же такого в новом сериале и действительно ли он так крут — впереди выходные, вдруг пригодится.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Сегодня, предупреждают синоптики, погода будет не очень не забывайте зонты. Зато пятница-а-а-а!..
 
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