Цыгане, Шуневич и Кочанова, ситуация с Чижом и «Динамо» и новый крутой сериал - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня, предупреждают синоптики, погода будет не очень не забывайте зонты. Зато пятница-а-а-а!.. Пока вы строите планы на выходные , давайте быстро напомним вам, что происходило в стране и мире вчера. И, кстати, если решите сходить в выходные в кино, не понтуйтесь, как Стас Михайлов в Минске , ладно? А если — в кафе, то не будьте как эти подростки , договорились? Или вы на День скидок собираетесь?

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Нас все никак не отпускает ситуация с Чижом и «Динамо» . Ну и что, что его не очень любят как бизнесмена и человека даже коллеги — решение суда, которым его фактически выкинули из состава акционеров клуба после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем. Обязательно почитайте мнение нашей Оли Лойко об этом : «Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж. Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет чуть не сократили . Спасибо, президент вразумил. И правда, все государственное — государственное. Всегда. А если вам дали поносить, так вернете по первому требованию». И наш спортивный корреспондент Юра Михалевич расстраивается на эту тему : трудно, говорит, восхищаться красотой спорта, когда всплывают факты нечестной борьбы.

. Ну и что, что его не очень любят как бизнесмена и человека даже коллеги — решение суда, которым его фактически выкинули из состава акционеров клуба после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем. : «Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж. Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет . Спасибо, президент вразумил. И правда, все государственное — государственное. Всегда. А если вам дали поносить, так вернете по первому требованию». И наш спортивный корреспондент Юра Михалевич : трудно, говорит, восхищаться красотой спорта, когда всплывают факты нечестной борьбы. Помните, мы уже несколько раз писали о ситуации с ветеранами-спасателями , которые сначала получили от государства квартиры по бессрочным ордерам, а потом оказались под угрозой выселения. В итоге им предложили заключить договоры на пять лет с ежемесячной платой по типу арендного жилья. Люди с таким подходом не согласны — и вот написали письмо Лукашенко. «Министерство по чрезвычайным ситуациям защищает свои квадратные метры, вместо того чтобы защищать людей. Предложенные ведомством условия являются для нас унизительными и неприемлемыми». Что просят и что говорит МЧС — рассказываем здесь .

, которые сначала получили от государства квартиры по бессрочным ордерам, а потом оказались под угрозой выселения. В итоге им предложили заключить договоры на пять лет с ежемесячной платой по типу арендного жилья. Люди с таким подходом не согласны — и вот написали письмо Лукашенко. «Министерство по чрезвычайным ситуациям защищает свои квадратные метры, вместо того чтобы защищать людей. Предложенные ведомством условия являются для нас унизительными и неприемлемыми». Что просят и что говорит МЧС — . Родители девочек, ну-ка, какой у вас самый страшный ночной кошмар? Наверное, как и у многих, ранняя беременность девушки-подростка . Увы, уберечь дочерей от неосознанного материнства порой не помогают ни уроки полового воспитания в школе, ни предостережения семьи. Но такое ли уж это горе? Смотрите, вот у нас в гостях женщины, которые забеременели еще до своего совершеннолетия — а сейчас это уже очень взрослые мамы. И они вам все-все расскажут.

. Увы, уберечь дочерей от неосознанного материнства порой не помогают ни уроки полового воспитания в школе, ни предостережения семьи. Но такое ли уж это горе? Смотрите, вот у нас в гостях — а сейчас это уже очень взрослые мамы. И они вам все-все расскажут. Поговорили с африканской моделью о жизни в Беларуси. Пять лет назад Джессика Обанор приехала в Беларусь из Нигерии за дипломом врача. Но уже на месте планы молодой африканки круто изменились: Джесс поступила на журфак БГУ, твердо решила стать писателем, а в качестве хобби занялась моделингом. Девушка не скрывает, что спустя пять лет в Беларуси ей по-прежнему некомфортно : «В Минске я всегда хожу по городу в наушниках, чтобы не слышать всякого бреда».





А это Вадим — он жил в Бразилии , «где много-много диких обезьян» ©. Вот у нас история белоруса , который работал в бразильском хостеле, спасался от перестрелки в Рио-де-Жанейро, а сейчас учит животных выживать в джунглях. Очень крутое путешествие по Латинской Америке!

, «где много-много диких обезьян» ©. , который работал в бразильском хостеле, спасался от перестрелки в Рио-де-Жанейро, а сейчас учит животных выживать в джунглях. Очень крутое путешествие по Латинской Америке! А вот очередная история конкурса «Район на район» . В этот раз читаем о Медвежино — деревне в пригороде, которая стала частью Минска и рядом с которой когда-то рухнул самолет. Кстати, уже совсем скоро выберем победителя !

. В этот раз — деревне в пригороде, которая стала частью Минска и рядом с которой когда-то рухнул самолет. Кстати, уже совсем ! Знакомьтесь — Саша. Парень с брестского авторынка стал любимым YouTube-ром технарей, уже получил «Серебряную кнопку YouTube» — и это только начало. Когда Саша начинал «пилить видосики», не особо рассчитывал на серьезные просмотры: ну кому, думал, будет интересно слушать пятиминутную лекцию о соединительных трубках компрессора, трехминутный обзор электромолотка или мнение о том, почему нельзя полировать болгаркой? Нет хайпа, нет лайфхаков, нет Дудя — нет просмотров, нет «подписоты». Ан нет — все оказалось не так .





Помните папу-тревожника из Чечерска , который влез в аккаунт дочери в соцсети — и попал под «уголовку»? Узнали, чем для него это дело закончилось .

, который влез в аккаунт дочери в соцсети — и попал под «уголовку»? Узнали, . Видели необычные минские «балконы-скворечники» , с помощью которых хозяева квартир на несколько квадратных метров увеличили жилплощадь ? Считаем, что наши круче киевских !

, с помощью которых хозяева квартир на несколько квадратных метров ? Считаем, что наши круче ! А что с памятником Ленину в Сморгони произошло, видели ? Не припомним случая, чтобы идеологи прямым текстом говорили, что подобный монумент «не представляет никакой ценности».

О СПОРТЕ

Все новости четверга, 23 мая





Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах» — не беда, посмотрите вот здесь в записи . Помните, Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса персональную ответственность за обеспечение экономического роста Беларуси преимущественно за счет экспорта? Но это не очень хорошо. Чалый говорит, что президент задал задачку, имеющую только одно решение — но оно никому не понравится. Ладно, а новый сериал «Чернобыль» уже смотрели? На HBO (и партнерских площадках) вышло уже три эпизода — и каждый вызывает бурю обсуждения в соцсетях (преимущественно восторженную). Давайте расскажем, что же такого в новом сериале и действительно ли он так крут — впереди выходные, вдруг пригодится.

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