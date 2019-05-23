Цыгане, Шуневич и Кочанова, ситуация с Чижом и «Динамо» и новый крутой сериал - все за вчера

Сегодня, предупреждают синоптики, погода будет не очень не забывайте зонты. Зато пятница-а-а-а!.. Пока вы строите планы на выходные, давайте быстро напомним вам, что происходило в стране и мире вчера. И, кстати, если решите сходить в выходные в кино, не понтуйтесь, как Стас Михайлов в Минске, ладно? А если — в кафе, то не будьте как эти подростки, договорились? Или вы на День скидок собираетесь?
А потом произошло то, чего никто не ожидал: после того, как Шуневич наотрез отказался извиняться перед цыгана́ми, глава Администрации Президента Наталья Кочанова… поехала в Могилев и извинилась. И не она одна, кстати. «Теперь мы знаем, что президент нас услышал. Нам сказали, мы под защитой президента. Это то, чего мы хотели. Больше, нам пообещали, такого не повторится». Что происходило на встрече диаспоры и властей — читайте здесь.
Представляете, парад 3 июля в этом году пройдет… вечером! Самолеты, говорят, полетят первыми — чтобы мы успели их увидеть.
Следили за резонансными судебными процессами: замглавврача медцентра МТЗ дали немалый срок за взятку в 28 тысяч (помните, как он плакал от стыда, говоря свое последнее слово?), а в Гомеле начали судить сразу по нескольким статьям бывшего начальника уголовного розыска Чечерского РОВД — ох, что он там творил!
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием его отставки — и она уже набрала достаточное количество подписей, чтобы ее должен был рассмотреть сам Владимир Зеленский. «…Голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным». Как думаете, чем закончится?
Нас все никак не отпускает ситуация с Чижом и «Динамо». Ну и что, что его не очень любят как бизнесмена и человека даже коллеги — решение суда, которым его фактически выкинули из состава акционеров клуба после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем. Обязательно почитайте мнение нашей Оли Лойко об этом: «Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж. Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет чуть не сократили. Спасибо, президент вразумил. И правда, все государственное — государственное. Всегда. А если вам дали поносить, так вернете по первому требованию». И наш спортивный корреспондент Юра Михалевич расстраивается на эту тему: трудно, говорит, восхищаться красотой спорта, когда всплывают факты нечестной борьбы.
Помните, мы уже несколько раз писали о ситуации с ветеранами-спасателями, которые сначала получили от государства квартиры по бессрочным ордерам, а потом оказались под угрозой выселения. В итоге им предложили заключить договоры на пять лет с ежемесячной платой по типу арендного жилья. Люди с таким подходом не согласны — и вот написали письмо Лукашенко. «Министерство по чрезвычайным ситуациям защищает свои квадратные метры, вместо того чтобы защищать людей. Предложенные ведомством условия являются для нас унизительными и неприемлемыми». Что просят и что говорит МЧС — рассказываем здесь.
Родители девочек, ну-ка, какой у вас самый страшный ночной кошмар? Наверное, как и у многих, ранняя беременность девушки-подростка. Увы, уберечь дочерей от неосознанного материнства порой не помогают ни уроки полового воспитания в школе, ни предостережения семьи. Но такое ли уж это горе? Смотрите, вот у нас в гостях женщины, которые забеременели еще до своего совершеннолетия — а сейчас это уже очень взрослые мамы. И они вам все-все расскажут.
Поговорили с африканской моделью о жизни в Беларуси. Пять лет назад Джессика Обанор приехала в Беларусь из Нигерии за дипломом врача. Но уже на месте планы молодой африканки круто изменились: Джесс поступила на журфак БГУ, твердо решила стать писателем, а в качестве хобби занялась моделингом. Девушка не скрывает, что спустя пять лет в Беларуси ей по-прежнему некомфортно: «В Минске я всегда хожу по городу в наушниках, чтобы не слышать всякого бреда».
Знакомьтесь — Саша. Парень с брестского авторынка стал любимым YouTube-ром технарей, уже получил «Серебряную кнопку YouTube» — и это только начало. Когда Саша начинал «пилить видосики», не особо рассчитывал на серьезные просмотры: ну кому, думал, будет интересно слушать пятиминутную лекцию о соединительных трубках компрессора, трехминутный обзор электромолотка или мнение о том, почему нельзя полировать болгаркой? Нет хайпа, нет лайфхаков, нет Дудя — нет просмотров, нет «подписоты». Ан нет — все оказалось не так.
А что с памятником Ленину в Сморгони произошло, видели? Не припомним случая, чтобы идеологи прямым текстом говорили, что подобный монумент «не представляет никакой ценности».
О СПОРТЕ
Вчера прошли четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею. Ну и неожиданными оказались результаты! Финны победили шведов, которые брали золото два года подряд, Чехия сломила Германию, а какие матчи вышли у России с США и Канады со Швейцарией! Полуфиналы завтра, финал — в воскресенье. Конечно, будем смотреть и вам все рассказывать!
Что вы знаете о Европейских Играх? Так мы и думали… Где, например, купить билет (их, кстати, не продано и трети, а Игры-то уже через месяц!)? Сколько к нам должно приехать туристов? Где будут проходить соревнования? Как там газон на «Динамо»? Мы собрали все-все интересующие белорусов вопросы и задали их дирекции. А о скандале с Израилем слышали? Министр спорта говорит, что будет обращаться к нашему президенту.
А у Виктора Гончаренко в семье прибавление! Поздравляем!