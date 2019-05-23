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Автовокзал в Бресте на Мицкевича закрывается

24.05.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 28 мая автовокзал Бреста начнет работу по новому адресу — ул. Орджоникидзе, 12, пишет «Брестская газета».

На привычном месте вокзал будет работать до часу ночи 28 мая. С часа до трех ночи 28 мая билеты продавать не будут.

После 3 часов ночи продажа билетов, прибытие и отправление автобусов по всем направлениям будут осуществляться уже на новом месте — рядом с железнодорожным вокзалом.

Новый автовокзал — один из знаковых объектов, построенных к 1000-летию Бреста.

Брестский автовокзал работал на улице Мицкевича с 1963 года.

 
Теги: Брест
 
 
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На привычном месте вокзал будет работать до часу ночи 28 мая.
 
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