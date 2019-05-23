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В Браславе к «Дажынкам» хотят сделать крутой пляж за почти 2,4 млн
24.05.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областные «Дажынкі» в этом году пройдут в Браславе. Город давно готовится к празднику. Масштабные работы развернулись на пляже озера Дривяты,
По проекту, на пляже должны появиться пирс, скейт-парк, детские и спортивные площадки. Обещают также оригинальные находки — зону «зыбучих песков», плавающий фонтан и плавающий… пляж. Оборудуют парковки, освещение, поставят беседки, велопарковку.
На все про все нужно 2,4 миллиона рублей.
Главной площадкой браславских «Дажынак» станет лесопарк Лесничевка — здесь уже завершают благоустройство.
В райцентре также сделают ремонт жилых домов и школы № 2, детсада № 3, Дома культуры, больницы, парка.
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Обещают оригинальные находки - зону «зыбучих песков», плавающий фонтан и плавающий… пляж.
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