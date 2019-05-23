ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Браславе к «Дажынкам» хотят сделать крутой пляж за почти 2,4 млн

24.05.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Областные «Дажынкі» в этом году пройдут в Браславе. Город давно готовится к празднику. Масштабные работы развернулись на пляже озера Дривяты, сообщает «Браслаўская звязда».


По проекту, на пляже должны появиться пирс, скейт-парк, детские и спортивные площадки. Обещают также оригинальные находки — зону «зыбучих песков», плавающий фонтан и плавающий… пляж. Оборудуют парковки, освещение, поставят беседки, велопарковку.

На все про все нужно 2,4 миллиона рублей.

Главной площадкой браславских «Дажынак» станет лесопарк Лесничевка — здесь уже завершают благоустройство.

В райцентре также сделают ремонт жилых домов и школы № 2, детсада № 3, Дома культуры, больницы, парка.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обещают оригинальные находки - зону «зыбучих песков», плавающий фонтан и плавающий… пляж.
 
Новости дня
Новости общества
 
Хорошо, но не лето. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика