В Браславе к «Дажынкам» хотят сделать крутой пляж за почти 2,4 млн

Источник материала: Tut.by

Областные «Дажынкі» в этом году пройдут в Браславе. Город давно готовится к празднику. Масштабные работы развернулись на пляже озера Дривяты, сообщает «Браслаўская звязда».





По проекту, на пляже должны появиться пирс, скейт-парк, детские и спортивные площадки. Обещают также оригинальные находки — зону «зыбучих песков», плавающий фонтан и плавающий… пляж. Оборудуют парковки, освещение, поставят беседки, велопарковку.

На все про все нужно 2,4 миллиона рублей.

Главной площадкой браславских «Дажынак» станет лесопарк Лесничевка — здесь уже завершают благоустройство.

В райцентре также сделают ремонт жилых домов и школы № 2, детсада № 3, Дома культуры, больницы, парка.