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Похолодание и ожидание грозы. Погода в Могилеве в выходные

24.05.2019 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже планируете, как проведете выходные? Чтобы погода не нарушила ваши планы, рассказываем: в Могилев идет похолодание. Оно небольшое, и все равно будет тепло и солнечно. Только в субботу днем ожидается гроза.

Сегодня будет до +23°С, дождливо. Осадки ожидаются небольшие и непродолжительные.

В субботу, 25 мая, будет уже +13…21°С, малооблачно. А днем ожидается гроза.

В воскресенье осадков не ожидается, но станет прохладнее — +12…19°С, прогнозируют переменную облачность и порывистый ветер, но только днем.

В понедельник, 27 мая, температура воздуха снова начнет расти — будет +15…20°С. При этом в первой половине суток ожидается порывистый ветер, а во второй — небольшие дожди.

За точным прогнозом погоды каждый день заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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