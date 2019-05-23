|
Похолодание и ожидание грозы. Погода в Могилеве в выходные
24.05.2019 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже планируете, как проведете выходные? Чтобы погода не нарушила ваши планы, рассказываем: в Могилев идет похолодание. Оно небольшое, и все равно будет тепло и солнечно. Только в субботу днем ожидается гроза.
Сегодня будет до +23°С, дождливо. Осадки ожидаются небольшие и непродолжительные.
В субботу, 25 мая, будет уже +13…21°С, малооблачно. А днем ожидается гроза.
В воскресенье осадков не ожидается, но станет прохладнее — +12…19°С, прогнозируют переменную облачность и порывистый ветер, но только днем.
В понедельник, 27 мая, температура воздуха снова начнет расти — будет +15…20°С. При этом в первой половине суток ожидается порывистый ветер, а во второй — небольшие дожди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе прогнозируют до +25 градусов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)