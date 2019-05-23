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Хорошо, но не лето. Погода в Гомеле в выходные

24.05.2019 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слышите, как заливается в соседней роще соловей? Нет? Ну тогда хотя бы, как весело чирикают во дворе воробьи? Это они радуются хорошей погоде. И, похоже, в ближайшие дни ничего не изменится — в этот уик-энд погода не должна подвести.

Итак, по данным pogoda.by, выходные на Гомельщине будут теплыми и солнечными.

В субботу до +23ºС, ясно, местами грозы.

В воскресенье северо-западный ветер принесет прохладу — на термометре будет не выше +19ºС, но по-прежнему солнечно, к вечеру возможен дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Слышите, как заливается в соседней роще соловей? Нет? Ну тогда хотя бы, как весело чирикают во дворе воробьи? Это они радуются хорошей погоде.
 
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