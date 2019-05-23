|
Хорошо, но не лето. Погода в Гомеле в выходные
24.05.2019 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Слышите, как заливается в соседней роще соловей? Нет? Ну тогда хотя бы, как весело чирикают во дворе воробьи? Это они радуются хорошей погоде. И, похоже, в ближайшие дни ничего не изменится — в этот уик-энд погода не должна подвести.
Итак,
В субботу до +23ºС, ясно, местами грозы.
В воскресенье северо-западный ветер принесет прохладу — на термометре будет не выше +19ºС, но по-прежнему солнечно, к вечеру возможен дождь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слышите, как заливается в соседней роще соловей? Нет? Ну тогда хотя бы, как весело чирикают во дворе воробьи? Это они радуются хорошей погоде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)