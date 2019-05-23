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Дождь с грозой. Погода в Витебске в выходные
24.05.2019 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные ожидаются дожди и грозы,
В субботу, 25 мая, температура воздуха днем +19…21°С. Дождь, возможна гроза.
В воскресенье, 26 мая, станет прохладнее: днем до +16°С. Дождь в прогнозе только ночью.
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Погоду в выходные будут определять атмосферные фронты.
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