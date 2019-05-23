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Включаем ближний свет фар!

24.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Госавтоинспекция Беларуси с 25 мая по 5 июня проведет республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Как рассказал редакции старший инспектор ОГАИ Глусского РОВД  Максим Силич, эта операция направлена на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и связана с приближением летних каникул. В этот период водители должны быть еще более внимательны и осторожны при движении, более того, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения, предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (п.166.9 Правил дорожного движения). За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ст. 18.14 ч.3 КоАП Республики Беларусь).

Именно водители обязаны прогнозировать ситуацию на дороге, так как они, в отличие от пешеходов и детей, прошли специальную подготовку по обеспечению безопасности дорожного движения при управлении транспортом. Госавтоинспекция также напоминает водителям о необходимости блокировать задние двери своего автомобиля, чтобы сидящий сзади ребенок случайно не смог вывалиться во время движения. Во время проведения операции «Внимание – дети!» сотрудники ГАИ будут участвовать в проведении профилактических мероприятий, направленных на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних. Дорожная милиция надеется, что в этом благом деле им помогут и родители, и педагоги, и водители. Ведь обеспечение безопасности детей — это общее дело.

 
 
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Госавтоинспекция Беларуси с 25 мая по 5 июня проведет республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Как рассказал редакции старший...
 
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