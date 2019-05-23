«Пенсии хватит на хлеб, на масло - заработаю». Пенсионер арендовал озеро и «продает» рыбалку

Источник материала: Tut.by

Как вы представляете себе жизнь сельского пенсионера? Вечера у телевизора и небольшой огород? Владимиру Шляхтуну из деревни Стайки под Барановичами — 74 года. 48 из них мужчина проработал в школе — был учителем и директором. Потом ее закрыли. Но на пенсии Владимиру Владимировичу было скучно, а тут еще предложили арендовать местное запущенное озеро, навести порядок и организовать там платную рыбалку. «О рыбалке почти ничего не знал», — признается мужчина, показывая книги о ловле и разведении рыбы. Теперь он ИП и говорит, что пенсии ему хватает на хлеб, а на масло зарабатывает сам. Мы съездили в Стайки и узнали, тяжело ли в 74 года каждый день вставать в 5 утра и идти на работу, сколько стоит рыбалка «от рассвета до заката» и дорого ли арендовать озеро.