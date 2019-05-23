В выходные в Бресте будет тепло и туманно

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут облачными, но без осадков, сообщает pogoda.by .

Ночью в субботу и воскресенье на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Днем ожидается переменная облачность. Осадков не обещают.

В субботу воздух прогреется до +20С, в воскресенье будет на градус теплее.

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