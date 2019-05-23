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В выходные в Бресте будет тепло и туманно

24.05.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут облачными, но без осадков, сообщает pogoda.by.

Ночью в субботу и воскресенье на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Днем ожидается переменная облачность. Осадков не обещают.

В субботу воздух прогреется до +20С, в воскресенье будет на градус теплее.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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