|
В выходные в Бресте будет тепло и туманно
24.05.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут облачными, но без осадков, сообщает
Ночью в субботу и воскресенье на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Днем ожидается переменная облачность. Осадков не обещают.
В субботу воздух прогреется до +20С, в воскресенье будет на градус теплее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зато без дождя!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)