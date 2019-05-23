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Зеленых львов в Витебске будут «сторожить» от вандалов видеокамеры: скульптуры дорогие
24.05.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Зеленхоз» обращается к горожанам с просьбой не портить цветники и зеленые скульптуры из искусственной травы.
Возле львов устраивали фото- и видеосессии, зачастую на скульптуры усаживались дети и даже взрослые. В итоге фигуры повредили.
Сейчас последствия вандализма устранили. Вокруг львов посадили клумбу.
— Мы надеемся на порядочность витеблян, но вопросами безопасности уже озадачились. Камеры видеонаблюдения, установленные на здании ТРЦ «Беларусь», направят на зеленую композицию, — сообщила заместитель директора «Зеленхоза» Валентина Шендюкова.
Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.
В мастерской, которая изготавливает фигуры из искусственной травы, порталу vitebsk.biz
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«Зеленхоз» обращается к горожанам с просьбой не портить цветники и зеленые скульптуры из искусственной травы.
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