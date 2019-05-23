Зеленых львов в Витебске будут «сторожить» от вандалов видеокамеры: скульптуры дорогие

Источник материала: Tut.by

«Зеленхоз» обращается к горожанам с просьбой не портить цветники и зеленые скульптуры из искусственной травы. Первой жертвой озеленительной кампании в этом сезоне стали два льва возле ТРЦ «Беларусь».



Фото: Светлана Васильева

Возле львов устраивали фото- и видеосессии, зачастую на скульптуры усаживались дети и даже взрослые. В итоге фигуры повредили.

Сейчас последствия вандализма устранили. Вокруг львов посадили клумбу.

— Мы надеемся на порядочность витеблян, но вопросами безопасности уже озадачились. Камеры видеонаблюдения, установленные на здании ТРЦ «Беларусь», направят на зеленую композицию, — сообщила заместитель директора «Зеленхоза» Валентина Шендюкова.

Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.

В мастерской, которая изготавливает фигуры из искусственной травы, порталу vitebsk.biz рассказали о их стоимости. Например, такого льва, как стоит возле «Беларуси», здесь продают за 2600 рублей.

Порча клумб и цветников подпадают под статью 15.22 КоАП и влекут наложение штрафа до 50 базовых величин (до 1 225 рублей).