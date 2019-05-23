ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленых львов в Витебске будут «сторожить» от вандалов видеокамеры: скульптуры дорогие

24.05.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Зеленхоз» обращается к горожанам с просьбой не портить цветники и зеленые скульптуры из искусственной травы. Первой жертвой озеленительной кампании в этом сезоне стали два льва возле ТРЦ «Беларусь».


Фото: Светлана Васильева

Возле львов устраивали фото- и видеосессии, зачастую на скульптуры усаживались дети и даже взрослые. В итоге фигуры повредили.

Сейчас последствия вандализма устранили. Вокруг львов посадили клумбу.

— Мы надеемся на порядочность витеблян, но вопросами безопасности уже озадачились. Камеры видеонаблюдения, установленные на здании ТРЦ «Беларусь», направят на зеленую композицию, — сообщила заместитель директора «Зеленхоза» Валентина Шендюкова.

Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. В планах устновить в Витебске более 10 зеленых фигур: медведей, ланей, кроликов, дельфинов и т.д. Задумку поддержали местные власти. Топиарии купили за счет городского бюджета.

В мастерской, которая изготавливает фигуры из искусственной травы, порталу vitebsk.biz рассказали о их стоимости. Например, такого льва, как стоит возле «Беларуси», здесь продают за 2600 рублей.

Порча клумб и цветников подпадают под статью 15.22 КоАП и влекут наложение штрафа до 50 базовых величин (до 1 225 рублей).

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Зеленхоз» обращается к горожанам с просьбой не портить цветники и зеленые скульптуры из искусственной травы.
 
Новости дня
Новости общества
 
ЕС и ПРООН выделят деньги борисовским предпринимателям для инклюзивного развития. Безвозмездно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика