«Калимера!» — «Доброе утро!» Несвижанка рассказывает о своем «путешествии» в Грецию

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Впереди новый туристический сезон. Беларусь готовится принимать большое спортивное событие — II Европейские игры. А на страницах нашей газеты мы продолжаем знакомить читателей с событиями, которые предшествовали сезону-2019.

Летом прошлого года в Верхнем городе исторического центра Минска марафон фестивалей культур и традиций разных стран собирал всех, кто хотел побывать на концертах, выставках и ярмарках разных стран, отведать их национальные блюда и напитки, поучаствовать в фотосессиях. В этот раз мой выбор пал на День культуры Греции.

«Калимера» в переводе с греческого значит «Доброе утро». Именно так греки зазывали на праздник своей культуры, который проходил в столице нашей республики.

Свой рассказ о «путешествии» в Грецию я хочу начать с истории этой древней страны, подарившей Европе самое большое культурное наследие: театр, Олимпийские игры, философию, архитектуру, геометрию, астрономию и, конечно, греческую мифологию. Здесь каждый камень как бы дышит историей в несколько тысячелетий.

А еще уникальность этого прекрасного государства заключается в том, что оно омывается тремя морями — Эгейским, Средиземным, Ионическим. Возможно, поэтому на флаге этой страны так много синего цвета.

С той минуты, как я ступила на территорию Верхнего города, повеяло легкостью, веселой непринужденностью и ярким колоритом. У городской ратуши звучали песни на греческом языке и исполнялись национальные танцы. Там я впервые услышала звучание и историю струнного щипкового инструмента — бузуки. В Греции инструмент долгое время считался вне закона. Возрождение его началось в 60-е годы ХХ века благодаря выдающемуся греческому композитору Микису Теодоракису (автор музыки к знаменитому «Сиртаки»). Сейчас же бузуки широко используется для исполнения греческой народной музыки.

Неподалеку от сцены разместилась выставка картин белорусского художника с греческими корнями Павла Димитриади. Среди гостей прогуливались греческие боги, которые охотно соглашались принять участие в фотосессии.

Не менее захватывающими были тематические викторины об истории Греции и мини-уроки по греческому языку. Как бы странно это ни звучало, но каждый из нас немножко знает греческий язык. Используя такие слова как «атмосфера», «биография», «биология», «экономика», «педиатр», «геометрия», «термометр», мы разговариваем на греческом языке.

Впечатление о стране будет неполным, если не попробовать блюда национальной кухни. Греки любят и умеют готовить. А я с большим удовольствием приняла участие в мастер-классе по приготовлению греческого салата, а затем с гордостью угостила им маму.

Екатерина СУББОТИНА,

г. Несвиж