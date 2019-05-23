﻿ ЕС и ПРООН выделят деньги борисовским предпринимателям для инклюзивного развития. Безвозмездно. 21.by
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ЕС и ПРООН выделят деньги борисовским предпринимателям для инклюзивного развития. Безвозмездно

24.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Воспользоваться такого рода поддержкой международного сообщества смогут лишь 12 районов нашей страны – по 1–3 в каждой области. В Борисовском райисполкоме в рамках проекта прошла первая информационно-ознакомительная встреча.

– Проект нацелен на поддержку малого и среднего предпринимательства на пилотных территориях, – рассказала во время встречи руководитель проекта Людмила Соколовская. 

– Главное – поддержка экономической инициативы, конкурентоспособной и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне. Нужно улучшить имидж частного бизнеса, создать «моду» на предпринимательство, – пояснила специалист.

Проект рассчитан на три года. Первым шагом в его реализации станет проведение конкурса бизнес-идей, в котором могут участвовать как физические, так и юридические лица. Заявки принимаются до 30 июня, анкету для участия в инициативе можно найти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1fLsypNfzGgV-ScVMmOG0eQA53-mGV9mANqKBG-DRhnU/viewform?edit_requested=true.

– Мы гордимся, что именно наш район выбран как пилотный для реализации проекта инклюзивного развития на местном уровне и поддержки предпринимательской инициативы. Это очень важно! Борисовщина сейчас активно развивается, а благодаря участию в проекте ПРООН и финансовой поддержке проектов борисовчан, регион получит более широкие возможности для реализации своего экономического и предпринимательского потенциала, а также дополнительные финансовые инструменты на долгосрочный период, – прокомментировала новость для «А» Лиана Хмурович, заместитель председателя Борисовского райисполкома.

Действующий проект – один из двух компонентов масштабного проекта «Стимулирование развития частной инициативы в Беларуси» (SPRING), который финансируется ЕС в рамках Европейского инструмента добрососедства. Его общий бюджет – почти $9,5 млн. долларов, из которых 77% – это прямая поддержка пилотным районам. Средства будут направляться, в частности, на создание и развитие бизнес-инкубаторов, стартапов и кластерных инициатив социально-ориентированных предприятий.

Если именно ваш проект станет одним из лучших в предложенных категориях, на следующем этапе начнется разработка плана развития, участие в национальном исследовании факторов, которые влияют на развитие частного бизнеса, работа в области микрофинансирования, разработка моделей бизнес-инкубаторов – все это запланировано на 2019 год.

Подготовила Назаренко НАЗАРЕНКО

 
Теги: Новости
 
 
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Борисовский район стал участником проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который стартовал в феврале этого года,...
 
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