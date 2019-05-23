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В Беларуси готовится программа строительства индивидуального жилья индустриальным способом

24.05.2019 10:56 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минстройархитектуры Беларуси готовит программу строительства индивидуального жилья индустриальным способом, сообщил начальник управления жилищной политики министерства Александр Авраменко во время круглого стола в газете "Рэспублiка", сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Авраменко, в населенных пунктах будут выделяться участки земли для строительства одноэтажных блокированных жилых домов. Их предложат, как в многоквартирном доме, нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным семьям. Люди получат в банке кредит, и средства пойдут напрямую строительным организациям, которые занимаются возведением такого жилья.

"Не каждый может сам все сделать. Поэтому сейчас министерство готовит программу развития строительства индивидуального жилья индустриальным способом", - рассказал Александр Авраменко.

Он напомнил, что для оказания государственной поддержки малообеспеченным гражданам при получении кредитов предусмотрены предельные нормативы стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения. Речь идет о Br718 при кредитовании в соответствии с указами №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" и №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". Предельный норматив в Br940 предусмотрен при кредитовании по указу №346 "О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе".

"Поставлена задача, чтобы средняя стоимость квадратного метра не превышала средней зарплаты в стране. Сейчас так оно и есть. Средняя зарплата по стране - Br1011, а средняя стоимость квадратного метра с господдержкой - Br836, без господдержки - порядка Br1403", - отметил Александр Авраменко. Он добавил, что министерство предлагает разрешить использовать часть семейного капитала досрочно на те суммы, которые кредитуются не на льготных условиях.

В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Дмитрий Гурский проинформировал, что правительством ведется работа по совершенствованию систем финансирования для приобретения жилья как на вторичном рынке, так на первичном.

Всего в текущем году в Беларуси планируется ввести 4 млн кв.м жилья, в том числе с государственной поддержкой 1 млн 60 тыс. кв.м. Задания по вводу общей площади жилья увеличены всем областям, кроме Гродненской. В Минске по сравнению с прошлым годом показатель снижен на 50 тыс. кв.м и составит 670 тыс. кв.м.

Значительно возросла доля квартир, предназначенных для многодетных семей. Если два года назад их количество было чуть более 4 тыс., то в 2018-м - 7 тыс., в 2019-м - 12 тыс. квартир. Больше всего такого жилья построят в Брестской области (более 2,5 тыс.). В Минске смогут решить жилищный вопрос 1896 семей (в прошлом году 900, в 2017-м - свыше 750 семей). На финансирование жилищного строительства предусмотрено около Br4,572 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минстройархитектуры Беларуси готовит программу строительства индивидуального жилья индустриальным способом, сообщил начальник...
 
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