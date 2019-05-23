Вальщик леса: «Любимая игра с сыновьями - на время собирать бензопилу»

Источник материала: Tut.by

Как часто мы задумываемся, что не всем по душе работа в офисе? Или о том, что есть люди, которые счастливы проводить день у станка или с молотком в руках. Для одного «моцность» заключается в интеллектуальных способностях, другой видит ее в физической подготовке, третий — в характере и душевных качествах. Что касается леса, то туда идут работать исключительно крепкие люди. «От несильного человека и отдача будет не очень», — объясняет вальщик леса Погостского лесничества Березинского лесхоза Сергей Шкудров. В новом выпуске совместного с ОАО «Криница» проекта «Моцныя» мы побывали на лесосеке, чтобы посмотреть, как за 90 секунд можно свалить 25-метровую осину и узнали, как заставить себя тяжело работать, даже если нещадно загрызает мошкара и палит солнце.

«Если пила соскочит, то цепь застрянет в специальной ткани и до тела не дойдет»

Чтобы увидеть Сергея Шкудрова в работе, мы спозаранку выехали из Минска. Каково же было узнать, что к нашему приезду Сергей Николаевич уже практически успел заготовить суточную норму бревен. В жару рабочий день вальщиков сдвигается: «волаты» поднимаются в четыре утра, чтобы к пяти попасть на лесосеку. Уже светло, но еще спасительно прохладно.

— Пила весит 6 килограммов, около четырех — рабочий костюм с вшитой защитой. Добавьте сюда специальный пояс, на который подвешивается ударная лопатка, захват, клинья, рулетка. И куда уж без массивной пластиковой каски. Представляете, как в этом всем на солнце работать? Вот и стараемся пораньше начать, чтобы до солнцепека все успеть.





Без специального обмундирования в лес не пустят, каким бы мощным специалистом ты не был. Громоздкий шлем оснащен наушниками, чтобы приглушать постоянный визг инструмента, и металлическим щитком, чтобы спасать глаза от стружки. Ткань робы тоже с секретом: если произойдет непредвиденное и пила соскочит, то цепь застрянет в полотне, намотает на себя нитки и заклинит, но до тела не достанет.





Переодевшись, вальщик затачивает напильником цепь, заправляет пилу и идет осматривать лесосеку. К каждому дереву нужно найти свой подход.

— С одним стволом решаю вопрос за 30 секунд, а с другим могу провозиться и 15 минут. Вот подходишь к нужной сосне — а свалить ее некуда, вокруг что помельче растет. Приходится повоевать: исследую территорию, очищаю место рубки, высчитываю — все равно дерево упадет туда, куда мне надо. А бывает, что оно висит над дорогой. Кровь из носу, но на дорогу валить нельзя. Подстраиваюсь, жду помощи от ветра: когда он подует в необходимом направлении, делаю надрез, вбиваю ударной лопаткой клинья — обязательно перебью дерево в нужную мне сторону. Как бы оно не упиралось, оно будет моим!





Самые сложные деревья находятся не в лесу, а на частных подворьях. Пожалел хозяин липку, оставил под окнами расти, а она через несколько десятков лет выросла так, что в стену дома уперлась. Береза кроной в линии электропередач запуталась, вековой дуб засох и грозит при следующем урагане рухнуть на землю. В любом из этих случаев дерево надо убрать — обращаются за помощью вальщикам.

— Дерево может стоять от дома в двух метрах, а валить-то все равно надо. Приходиться серьезно подумать, все просчитать, чтобы строения не задеть, даже если что-то пойдет не так. Так что в лесу работать куда проще.





«Дерево часто непредсказуемо»

Летом работать тяжело не только из-за жары: вальщиков одолевают комары и мошки. Казалось бы, столько всего изобретено человечеством, но вот действенного средства от надоедливой мошкары так и не появилось.

— Спреи помогают минут на 10. В работе быстро вспотеваешь, репеленты с кожи смываются — и комары нападают опять. Мошки любят забиваться под крепления каски: кусает в голову, а никак ее не смахнешь.

И все же трудности не отпугивают тех, кто хочет работать в лесу. Правда, не все работники лесхоза готовы взять в руки пилу. Сергей Николаевич рассказал о напарнике, который готов ветки носить, бревна таскать, только бы не прикасаться к пиле. «Не мое и все», — говорит тот.





— А у меня сразу пошло. Страха никогда не было, хотя дерево часто непредсказуемо. Например, валю березу. По инструкции должен оставить определенной ширины недопил. Но даже при таком технически правильном подходе ствол во время падения может разорвать. Если технику безопасности не соблюдать, то и до травмы недалеко.

Сергей Шкудров в профессии вот уже 25 лет, и всегда начеку.

— Рисковать приходится практически все время. А еще помнить, что ты отвечаешь не только за себя, но и за людей, которые во время опасных работ могут внезапно появиться рядом.





— Перед лесосекой мы всегда вывешиваем знак «Проход запрещен! Идет валка леса». Но местные почему-то редко обращают внимание на предупреждение. Был у меня случай в Любушанском лесничестве: только завел пилу, как увидел односельчанку с ведрами. Я ей говорю: «Александровна, отойди, тут опасно». А она мне в ответ: «Шкудров, тебе что — ягод жалко?» Не понимает, что дерево может от ветра крутануться, не туда пойти — ей уже не до ягод будет.





«То, что раньше делали толпой, теперь делаю я один»

Сергей Николаевич не сразу пришел в любимую профессию. Сначала он пробовал себя в столице на автозаводе, потом перебрался в деревню. В колхозе был и сварщиком и бригадиром полеводческой бригады. Но жена Валентина постоянно обижалась, что муж не видит, как растут их дети.

— Я на работу — они еще спят, я с работы — они уже спят. Ради спокойствия в семье бросил колхоз и перешел в лесхоз. Месяца два пробыл конюхом, а как только место освободилось — ушел в лес. В 1990-х на лесосеке работали бригадами: сам вальщик и три-четыре человека в помощниках. Один упорной вилкой — специальным инструментом в четыре метра длиной — налегал на ствол, я смело подрубал дерево, а он толкал в нужную сторону. Когда сваливали деревьев 30−40, остальные члены бригады начинали стволы разрабатывать: обрезали ветки и складывали их в специальные кучи, под рулетку распиливали по необходимым размерам, бревна полегче перетаскивали к опушке. Теперь все то, что раньше делали толпой, делаю я один.





Березинский «волат» учился всему сам. Наблюдал за старыми вальщиками, попробовал резать так, как они делают, — и стало получаться. Да так, что Сергея Шкудрова начали отправлять на соревнования.

— В первый раз мне даже не объяснили, куда едем, сказали только взять с собой пилу. Приехали поздновато, все команды уже с валки деревьев вернулись. Меня не хотели допускать, но я стал проситься попробовать что-нибудь сделать, раз уж приехал. Мне предложили поменять цепь, обрезать сучки, сделать срез. Судья посмотрел, подумал — и отправил в лес. А после того, как я быстренько свалил сосну, сказал готовиться за лесхоз на областных соревнованиях выступать. Ничего, по сути, не зная, я занял на области пятое место. Впечатлений хватило на целый год!

О своих впечатлениях и работе Сергей рассказал в документальном мини-фильме «Моцныя. Истории с характером».

Вскоре Сергей Шкудров стал привозить с областных состязаний сплошь первые места, не единожды поднимался на пьедестал на республиканском финале. Для таких результатов необходима серьезная подготовка, поэтому после работы он часто заезжает на полигон возле лесничества, чтобы отшлифовать точность движений, правильность срезов. Некоторыми дисциплинами, как, например, обрезка сучьев или монтаж пилы, Сергей Николаевич предпочитает заниматься дома.

— В свое время у нас с сыновьями даже любимая игра была: жена брала в руки секундомер, а мы втроем становились и на скорость собирали-разбирали пилу. Потом по сумме времени смотрели, кто выиграл. Победитель получал мороженое.





«Если придет хлюпик — что он в лесу сделает?»

О сыновьях Сергей Николаевич говорит с нескрываемой гордостью. Оба, насмотревшись на отца, пошли работать в лес. Александр также выступал на областных соревнованиях вальщиков леса. А Сергей Шкудров-младший поставил перед собой цель стать в профессии лучшим в мире. «Моцны» человек всегда добивается своего: Сергей Сергеевич в составе национальной команды вальщиков леса неоднократно на международных соревнованиях становился чемпионом.

— Мы с женой всегда очень волнуемся, когда сын выступает. В прошлом году, когда Сергей был на чемпионате мира в Норвегии, мы случайно нашли в интернете прямую трансляцию соревнований. Он шел на первое место, срезав все необходимые сучки за 14 секунд, но не дотянул. Я извелся, пока ждал объявления результатов, а Валентина от переживания так и вовсе ушла в другую комнату. Кстати, сын рассказывает, что на международных турнирах вальщики из других стран постоянно подходят к белорусам, расспрашивают, стремятся перенять наш опыт.





К самому Сергею Николаевичу спортсмены-вальщики тоже постоянно обращаются за советом. Да и в учениках у него не только сыновья.

— За четверть века скольких в Березинском районе подготовил! Сначала в Любушанах, теперь — в Погосте. Березинские хлопцы тоже ко мне приходили. У нас очень тяжелый труд. Вальщиком леса нужно работать мощному человеку. Если придет хлюпик, то что он в лесу сделает? От того, у кого силенок маловато, и отдача будет не очень.





Сергей Шкудров уверен, что к любому делу нельзя подходить спустя рукава, мол, раз на раз не приходится, значит, можно и не стараться. Когда появляется новичок, он смотрит, каков тот в работе. Сергей Николаевич уверен, что толк будет из того, у кого есть желание. «Моцны» человек прежде всего должен быть целеустремленным.

— Если хлопец подходит к дереву с видом, что не очень-то и хочется им заниматься, то ему не место на этой работе. «Моцнасць» заключается не только в наращенных мышцах. Мышцы говорят, что он накачен, но не силен. «Моцны» человек — это сильный духом. Такой точно добьется своей цели.

В следующих выпусках проекта и сериях фильма мы продолжим исследовать эту тему, знакомиться с другими сильными людьми, их мыслями и, конечно, удивительными профессиями.

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