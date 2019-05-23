Белорусского писателя обвиняют в экстремизме за рассказ, опубликованный 9 лет назад

Источник материала: Tut.by

На писателя Славомира Адамовича составили протокол за распространение экстремистской продукции. Таковой посчитали его рассказ, опубликованный в газете «Новы час» еще в 2010 году, сообщается на сайте издания.

23 мая милиция составила на 57-летнего писателя протокол по ст. 17.11 КоАП за рассказ «Ніколі не пытайся, адкуль я». Его опубликовали еще в декабре 2010-го в литературном приложении к газете «Новы час».

В протоколе ссылаются на заключение экспертов, которые проводили экспертизу текста в апреле. Указано, что автор распространял информационную продукцию с призывами к экстремистской деятельности.

Сам писатель после ознакомления с документом указал, что «з высновамі экспертаў не згодны». Судя по всему, скоро состоится суд; по статье писателю грозит штраф в размере до 20 базовых величин (510 рублей).

В Сети можно найти тот выпуск газеты, где под названием «Ніколі не пытайся, адкуль я» собраны несколько миниатюр. Одна из них — про убийство эмигрантом местного жителя на Рождество в одной из европейских стран, вторая — о минчанах, которые планируют атаку и, отметая варианты с захватом в заложники сына президента или нападения на офис нефтяного концерна, едут к посольству и забрасывают его гранатами.