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Более 100 участников объединила летняя школа журналистики на Белорусском международном медиафоруме

24.05.2019 11:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Более 100 участников объединила летняя школа журналистики на Белорусском международном медиафоруме
Фото из архива

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 100 участников объединила летняя школа журналистики, которая открылась сегодня на XIV Белорусском международном медиафоруме в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие спикеры являются журналистами-практиками, занимаются обучением журналистов в своих странах. Считаю, что такие встречи помогут приобрести профессиональный опыт, позволят говорить на таком же языке, что и медийное пространство во всем мире. Конечно, много будет разговоров про электронные ресурсы, социальные сети, телеграм-каналы. Важно развивать медиасреду, чтобы она была содержательной, здраво, по-доброму, справедливо влияла на общество и генерировала правдивую информацию. Потому что очень остро встает вопрос доверия к журналистам и к тем, кто выкладывает информацию", - подчеркнул министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Летняя школа журналистики открылась в стенах Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. Ее участниками стали студенты, молодые журналисты и их более опытные коллеги со всех регионов Беларуси. Во время мастер-классов им представится возможность пообщаться с медиаэкспертами. Один из них - главный редактор телеканала "Россия 24" ВГТРК Евгений Бекасов.

"Мы стоим на пороге качественных изменений в журналистике. На эти вызовы надо будет отвечать именно молодым людям: как реагировать на фейки, нарабатывать кодексы для журналистики, как себя вести в соцсетях. Надо понимать, что меняется технологическая оболочка СМИ. С телевидения все переходят в интернет, где появляются различные сервисы не только по типу соцсетей, но и стриминговые", - сказал главред "России 24".

По его словам, выход Белорусского международного медиафорума за пределы столицы позволяет международному сообществу журналистов увидеть более полную картину о Беларуси. "Очень важно увидеть новые города. В Бресте для нас организована большая экскурсионная программа, мероприятия для знакомства с историей города, страницами его жизни во время Второй мировой войны. Думаю, что по окончании форума участники оставят для себя представление о Беларуси гораздо более детальное. Это самое важное, чтобы зарубежные СМИ понимали, что такое современная Беларусь и какая она за пределами Минска", - добавил он.

Организаторами XIV Белорусского международного медиафорума, который 23-24 мая проходит в Бресте, выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 100 участников объединила летняя школа журналистики, которая открылась сегодня на XIV Белорусском международном медиафоруме в...
 
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