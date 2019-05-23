Кратковременные дожди и до +25°С ожидается в Беларуси 25 мая

Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах - грозы. Днем местами по юго-востоку ожидаются сильные дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 15-16. Днем будет 19-25 градусов тепла.-0-

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