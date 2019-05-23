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Возле университета потопов больше не будет. Коммунальники рассказали, почему в ливни «плавает» Гомель

24.05.2019 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время Гомель не справляется с обильными ливнями — вода заливает даже не окраины, а центр города. Последний такой потоп, к примеру, был пару недель назад и полностью парализовал движение на Советской в районе университета им. Ф. Скорины. Что происходит и когда это закончится? Эти вопросы мы задали директору предприятия по содержанию городских дорог «ГорСАП» Сергею Корнееву.


— Мы в курсе проблемы и решаем ее. На последнем оперативном совещании горисполкома было дано поручение составить программу по реконструкции узких мест в городе. Их вы знаете сами. Самые проблемные — в районе университета, автовокзала, супермаркета «Алми» на Ефремова, участок на улице Полесской.

— Почему город плывет? Ведь еще два-три год назад ничего такого не было.

— Было. Но в других местах. Воде же куда-то надо деваться. Чем больше зеленой зоны, тем вода быстрее уходит. Чем ее меньше, тем большая нагрузка ложится на ливневую канализацию. Вот люди недовольны, пишут, фотографируют, критикуют… Но мы не сидим сложа руки: ежегодно чистим все критичные места. Но в некоторых случаях этого недостаточно, нужны более радикальные меры — ремонт коллекторов, их замена, расширение диаметра труб.

Прямо сейчас ведем работы по увеличению пропускной способности ливневой канализации на самом на данный момент проблемном участке — в районе улиц Советская и Университетская. Меняем здесь коллектор на более мощный. Через неделю все работы планируем завершить.

— То есть потопов в районе университета больше не будет?

— Не должно быть. Более того, уже с понедельника начинаем работы у «Алми» — там также проблема связана с узким коллектором. В прошлые годы мы делали промывку методом высокого давления, но эти мероприятия не дали должного эффекта. Сейчас будем производить санацию (более глубокая очистка). Подрядчик уже определен. Позже проведем подобные работы и в других местах.

 
Теги: Гомель
 
 
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В последнее время Гомель не справляется с обильными ливнями. Причем, вода заливает даже не окраины, а центр города. Последний такой потоп, к примеру, был пару недель...
 
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