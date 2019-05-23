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Магазин «Юркас» в Столине. Большой ремонт начинается с дверей

24.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Магазин «Юркас» в Столине. Большой ремонт начинается с дверей
«Дверной вопрос» однажды встаёт у каждого из нас.  И у новосёлов, которые ищут «свои» двери, и у тех, кто отважился на очередной большой ремонт. Следующий магазин в нашей традиционной рубрике – магазин сети мультибрендовых дверных салонов «Юркас». Торговые точки этой сети расположены по всей Беларуси.  И буквально пару месяцев назад такой магазин появился на вещевом рынке в Столине.
…Не солгу, если скажу, что тут можно купить двери, фурнитуру к ним и ламинат на любой вкус, цвет и кошелёк. Есть солидный выбор дверей и для приверженцев классического стиля, и для любителей модерна и хайтека.
В магазине всегда есть в наличии определённый ассортимент самых популярных моделей. Для тех, кто хочет увидеть больше, можно выбрать двери на официальном сайте «Юркас», где предоставлен весь ассортимент торговой сети. Производители, проверенные временем и сотрудничеством, – Россия, Германия, Италия…
Лично мне в душу запала белоснежная классическая дверь с роскошной ручкой в стиле ретро. Эх… Где вы были, когда я искала межкомнатные двери в свой дом? Такой красоты в Столине года три тому назад было не найти.
Настоящее произведение искусства – входная металлическая дверь под романтичным итальянским названием «Лацио» с резьбой, выполненной вручную. Мечта поэта, вернее, корреспондента, стоит 1400 рублей.

Магазин «Юркас» в Столине. Большой ремонт начинается с дверей

Шучу:
– Подкоплю немного и вернусь за ними.
Продавец-консультант Сергей охотно предлагает альтернативный вариант:
– Можно не копить, а купить дверь в рассрочку…
Ну, раз так, точно придётся вернуться!
Выясняется, что в магазине предоставляют комфортную рассрочку сроком до 12 месяцев. Кстати, бонус для каждого покупателя – бесплатная доставка по Столинскому району. Даже если одна дверь, даже если 10 квадратов ламината… Маркетинг, однако. А покупателю – удобно и приятно.
За дополнительную плату тут предоставляют сразу и установку дверей (в районе 50 рублей, даже за тяжеловесные двери весом в 120 кг!).
В общем, рекомендую заглянуть в этот магазин всем, кто затеял большой ремонт. Выбор есть. Приятное обслуживание в наличии. Перспективы для творческого ремонта – тоже…
Лилия ГУЩА
Фото автора

 
 
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«Дверной вопрос» однажды встаёт у каждого из нас.  И у новосёлов, которые ищут «свои» двери, и у тех, кто отважился
 
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