Магазин «Юркас» в Столине. Большой ремонт начинается с дверей

Источник материала: Навiны Палесся



«Дверной вопрос» однажды встаёт у каждого из нас. И у новосёлов, которые ищут «свои» двери, и у тех, кто отважился на очередной большой ремонт. Следующий магазин в нашей традиционной рубрике – магазин сети мультибрендовых дверных салонов «Юркас». Торговые точки этой сети расположены по всей Беларуси. И буквально пару месяцев назад такой магазин появился на вещевом рынке в Столине.

…Не солгу, если скажу, что тут можно купить двери, фурнитуру к ним и ламинат на любой вкус, цвет и кошелёк. Есть солидный выбор дверей и для приверженцев классического стиля, и для любителей модерна и хайтека.

В магазине всегда есть в наличии определённый ассортимент самых популярных моделей. Для тех, кто хочет увидеть больше, можно выбрать двери на официальном сайте «Юркас», где предоставлен весь ассортимент торговой сети. Производители, проверенные временем и сотрудничеством, – Россия, Германия, Италия…

Лично мне в душу запала белоснежная классическая дверь с роскошной ручкой в стиле ретро. Эх… Где вы были, когда я искала межкомнатные двери в свой дом? Такой красоты в Столине года три тому назад было не найти.

Настоящее произведение искусства – входная металлическая дверь под романтичным итальянским названием «Лацио» с резьбой, выполненной вручную. Мечта поэта, вернее, корреспондента, стоит 1400 рублей.





Шучу:

– Подкоплю немного и вернусь за ними.

Продавец-консультант Сергей охотно предлагает альтернативный вариант:

– Можно не копить, а купить дверь в рассрочку…

Ну, раз так, точно придётся вернуться!

Выясняется, что в магазине предоставляют комфортную рассрочку сроком до 12 месяцев. Кстати, бонус для каждого покупателя – бесплатная доставка по Столинскому району. Даже если одна дверь, даже если 10 квадратов ламината… Маркетинг, однако. А покупателю – удобно и приятно.

За дополнительную плату тут предоставляют сразу и установку дверей (в районе 50 рублей, даже за тяжеловесные двери весом в 120 кг!).

В общем, рекомендую заглянуть в этот магазин всем, кто затеял большой ремонт. Выбор есть. Приятное обслуживание в наличии. Перспективы для творческого ремонта – тоже…

Лилия ГУЩА

Фото автора