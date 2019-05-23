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А вдруг пронесёт?

24.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

А вдруг пронесёт?

Начальник отделения милиции г. Давид-Городка Андрей Теслюк беседует с жителями аг. Ольшаны

Горячая огуречная пора в самом разгаре, о чём говорит оживлённое движение на дорогах. В Ольшанах машины с прицепами овощей целыми караванами едут на рынок, чтобы получить вознаграждение за свой труд.
Но есть люди, которые предпочитают пополнять свой бюджет другим незаконным способом, а именно: кражами. Для этого доверчивые жители делают всё необходимое: оставляют свои машины незапертыми, а возле теплиц и на полях без присмотра находятся водяные насосы, которые также являются лёгкой добычей.
Взывать к совести злоумышленников – дело, конечно, нужное, но вряд ли действенное. А вот убедить граждан, что за своим имуществом нужно следить самим, будет куда лучше. Поэтому вместе с начальником отделения милиции г. Давид-Городка Столинского РОВД Андреем Теслюком, участковым инспектором милиции Александром Демко и председателем Ольшанского сельского исполнительного комитета Виктором Гапко отправились в рейд.
Для этого поехали в тепличное «королевство», которое расположено прямо за Ольшанами, где находятся участки жителей агрогородка. За гектарами огуречных плантаций ухаживают целыми семьями, поэтому и транспорта там огромное количество: от мотоциклов до тракторов. Подошли к двум рядом стоящим автомобилям. Один закрыт, а второй не заперт, причём с ключами в системе зажигания. Хозяина мы не нашли. Садись и езжай, как говорится.

А вдруг пронесёт?

Яков Чиникайло

А вот Яков Чиникайло, который трудится в парнике на соседнем участке и к которому мы подошли, к своему имуществу относится бережно и не оставляет без присмотра.
– Лучше забрать всё домой и спать спокойно, – рассуждает мужчина. – Тогда и винить не будет кого.
Яков – глава семейства, у которого уже шестеро детей. К труду привыкший с детства, так как сам вышел из большой семьи. Каждой копейке знает счёт, ведь добываются они большими усилиями.
– Сюда я приехал в пять утра и ещё дома не был,– рассказывает наш собеседник. – Хочется, чтобы у семьи было всё, поэтому и работаем много.
Но уже через дорогу наблюдаем следующую картину: теплица открыта настежь, водяной насос на улице, хозяина нет. Хорошо, когда сосед подстрахует, а если никого не будет?
Не так давно по дороге из этого места в центр случился ещё один противоправный случай. Группа подростков жарила сало неподалёку. Потом им стало скучно и они решили развлечься с помощью… незапертого автомобиля ВАЗ-2106, который стоял неподалёку. Зачем им надо было его крушить, в прямом смысле слова, совершенно не понятно. Это выяснит следствие.
А вот почему этот автомобиль одиноко на протяжении четырёх дней стоял прямо на дороге, выяснили у владельца. Оказывается, по пути домой поломалась левая опора. Пока хозяин ждал запчасти, ремонтировать стало нечего.
Вместе с Андреем Николаевичем решили провести разъяснительную беседу в центре самих Ольшанах, а точнее – по улице Чкалова, где расположена сеть магазинов. Людей там тоже было много, как и автомобилей. Стоит отметить, что где-то половина из них была заперта, а вот вторая – нет. Люди, к которым мы подошли, согласились: за своим имуществом нужно следить самим. Но были и такие граждане, которые надеются на счастливый случай: «А вдруг пронесёт?». Но, как показывает практика, на Бога надейся, а сам не плошай.
Анна
МЕЛЬНИК
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Горячая огуречная пора в самом разгаре, о чём говорит оживлённое движение на дорогах. В Ольшанах машины с прицепами овощей целыми
 
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