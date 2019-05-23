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Столинская ПМК-24 приступила к работам по заливке арок под центральный купол храма святителя Луки Крымского

24.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Столинская ПМК-24 приступила к работам по заливке арок под центральный купол храма святителя Луки Крымского
Столинская ПМК-24 приступила к работам по заливке арок под центральный купол храма святителя Луки Крымского
23 мая стал событийным днем для многих жителей райцентра, прихожан храма святителя Луки Крымского.
В шесть часов утра настоятель храма отец Леонтий отслужил молебен, и ООО «БугБлагострой» совместно со Столинской ПМК-24 приступили к работам по заливке арок под центральный купол и четырех восьмигранников под малые купола.
– Это самая ответственная и сложная работа, – поясняет бригадир Столинской ПМК-24, староста храма Константин Щука. – Основной узел, который соединяет все конструкции. От него зависит дальнейшее строительство и крепость конструкции. Можно сказать, что это сердце сооружения. Все мы переживаем, чтобы все было сделано правильно.
Для прочности конструкции необходимо залить достаточно большую массу бетона, что вручную практически невозможно, поэтому заключили договор с частной фирмой, которая предоставляет услуги автобетононасоса. Подвоз бетона осуществляют миксера Столинской ПМК-24.
Стоимость этих работ очень высокая. Отец Леонтий обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой оказать материальную помощь на строительство храма, который станет украшением и гордостью нашего города.Столинская ПМК-24 приступила к работам по заливке арок под центральный купол храма святителя Луки Крымского

Средства можно перечислить: Московский патриархат.
Белорусская Православная церковь. Пинская епархия.
Религиозная община «Приход храма святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского».
р/с BY42BAPB30152932100110000000
БИК-BAPBBY2X в г. Минске ОАО «Белагропромбанк»
УНП 201025088. 225501, г. Столин, ул. Быковского, 28. Тел. 2 23 11.

Людмила КАСПЕРОВИЧ
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая стал событийным днем для многих жителей райцентра, прихожан храма святителя Луки Крымского. В шесть часов утра настоятель храма
 
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