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Новый рекорд Столинщины по среднему удою от одной коровы в сутки — 17,1 кг молока

24.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Новый рекорд Столинщины по среднему удою от одной коровы в сутки — 17,1 кг молока

17,1 кг молока в среднем от одной коровы в сутки в районе не доили никогда. И вот в мае была покорена новая высота.
Всё это достигнуто благодаря многолетнему труду животноводов, повышению уровня производственной дисциплины, улучшению кормовой базы и многим другим фактором. Огромную роль в достижении такого показателя сыграло и большое «вливание» материальных ресурсов. Видимо вложения начинают приносить дивиденды.
Проанализировав показатели работы сельхозпредприятий района, очевиден большой вклад некоторых хозяйств. Так, лидерами по среднему удою молока от одной коровы в мае являются ОАО «Новая Припять» (21,91 кг), СПК «Федорский» (21,20 кг), ОАО «Коротичи» (19,03 кг) и ОАО «Теребежов-Агро» (18,35 кг). Следует отметить и те хозяйства, которые значительно не дотягивают до среднего показателя по району: КСУП «Пригорынский-2012» (13,43 кг) и КСУП «Агро-Глинка» (13,71 кг). Остальные хозяйства разместились в диапазоне 14,26 – 17,19 кг молока от одной коровы. Резерв для увеличения районного показателя очевиден.
Следует отметить КСУП «Бережное» (17,02 кг), где в сравнении с маем прошлого года добавили 2,35 кг. Рост составил 132,2 процента. Сильно добавили в этом плане в ОАО «Новая Припять» – 2,19 кг, или 114,1 процента.
Всего в районе за один день производится 330,6 тонны молока, темп роста составляет 107,1 процента. Реализуется 326,7 тонны молока (товарность составляет 91 процент). Экстрой и высшим сортом реализуется 95,6 процента молока, из которых доля экстры составляет 62 процента.
Приятно отметить, что наш район находится в лидерах в области по валовому производству молока – всего за четыре месяца этого года на фермах района получено 39,6 тысячи тонн молока, что на 13,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом, как утверждают специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, темпы роста производства молока радуют, что позволит улучшить свои позиции не только на областном, но и республиканском уровне.
Александр НИКИФОРЕНКО

 
 
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17,1 кг молока в среднем от одной коровы в сутки в районе не доили никогда. И вот в мае была
 
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