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В Верхнедвинске соревновались спортивные семьи

24.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинске соревновались спортивные семьи

На городском стадионе прошла спортландия среди семей сельсоветов и райцентра «Папа, мама, я – спортивная семья».

Участники этого спортивного соревнования дружат со спортом целыми семьями. С самого раннего возраста дети видят пример родителей, ведущих здоровый образ жизни, и с удовольствием следуют ему.
Померяться спортивной подготовкой, зарядиться хорошим настроением и просто провести время с пользой собралось 11 семей – 4 городских и 7 – представляющих сельсоветы.
«Кузнечик» — так называлось первое испытание. Каждый член семьи должен был постараться прыгнуть как можно дальше. Самой «прыгучей» оказалась семья Сергея и Светланы Новицких, занявшая первое место среди городских семей. Среди сельских лучший результат у семьи Владимира и Галины Харченко из Волынецкого сельсовета.
По пять попыток забросить мяч в корзину давалось каждому участнику соревнований на следующем этапе. Семь раз это удалось сделать семье Вадима и Ирины Лях, на два мяча меньше — результат семьи Игоря и Алёны Урбан (Бигосовский сельсовет).

В Верхнедвинске соревновались спортивные семьи
Определили самых метких пап и мам соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и дартсу. Татьяна Головач выбила 28 очков, опередив соперниц в городской группе. С результатом в 20 очков Екатерина Масловская из Освейского сельсовета стала лучшей в своей подгруппе. Точнее других пап (городские семьи) цель в дартсе поразил Владимир Зубрицкий. Евгений Кох (Шайтеровский сельсовет) и Владимир Харченко разделили между собой первое место среди сельских семей.

В Верхнедвинске соревновались спортивные семьи

В Верхнедвинске соревновались спортивные семьи
Силовую подготовку демонстрировали все члены семей: по условиям папы подтягивались, а мамы и дети отжимались. В результате лучшие показатели у Владимира Зубрицкого, Владимира Харченко, Светланы Новицкой и Галины Харченко с детьми.
Юные участники спортландии выявляли сильнейших в метании мяча. С этой задачей успешнее других справились Тимофей Новицкий и Олег Урбан.
Завершающим состязанием стала семейная эстафета. Быстрее всех оказалась семья Лях. Среди сельских семей лучший результат у семьи Харченко.
По итогам всех этапов спортландии среди городских семей места распределились таким образом: на первом – семья Вадима и Ирины Лях. Всего одно очко от лидеров отделило семью Владимира и Татьяны Зубрицких, занявших второе место. На третьем — семья Сергея и Светланы Новицких.
Спортивный пьедестал среди сельских семей выглядел следующим образом: первое место у семьи Владимира и Галины Харченко. На втором месте семья Игоря и Алёны Урбан. Третье досталось семье Евгения и Светланы Кох.
— В нашей семье со спортом дружат все, – рассказал Владимир Харченко. – Я занимаюсь футболом, раньше участвовал в многоборье. Жена поддерживает хорошую спортивную форму фитнесом, пробежками. Дочка Аня, которая с нами боролась за победу, занимается лёгкой атлетикой. В следующем году обязательно вновь будем участвовать.
Победители отмечены грамотами, медалями и подарками. Все семьи награждены сувенирами и сладкими призами.
Организаторы спартакиады выражают благодарность за помощь в организации соревнований районному Совету депутатов, отделу по образованию райисполкома, председателям сельских Советов, которые не только помогли семьям приехать на состязания, но и сами стали активными болельщиками, директору торгового унитарного предприятия «Верхнедвинск-торг» В. Зубору, и, конечно, всем семьям-участницам за спортивный азарт, поддержку и волю к победе.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
НА СНИМКАХ: семьи Новицких, Лях, Зубрицких; момент соревнований.

 
 
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