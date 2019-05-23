Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Несвижского района

Несвижский районный исполнительный комитет
Решение 20 мая 2019 г. № 685
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Ограничить на территории Несвижского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив, с 00.00 до 24.00:
30 мая 2019 г. — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;
8 июня 2019 г. — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Несвижского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвіжскія навіны».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель А.З. ЛОМСКИЙ
Управляющий делами О.М. МЫШАЛОВА