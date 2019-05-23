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Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Несвижского района

24.05.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет    

Решение 20 мая 2019 г. № 685

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта», Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Ограничить на территории Несвижского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив, с 00.00 до 24.00:

30 мая 2019 г. — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

8 июня 2019 г. — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

  1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Несвижского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.
  2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвіжскія навіны».
  3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель  А.З. ЛОМСКИЙ

Управляющий делами О.М. МЫШАЛОВА


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Несвижский районный исполнительный комитет     Решение 20 мая 2019 г. № 685 На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь
 
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