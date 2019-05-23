У брестских ипэшников изъяли 150 пар обуви New Balance

Источник материала: Tut.by

У пяти индивидуальных предпринимателей из Бреста изъяли 150 пар обуви New Balance, сообщили TUT.BY в пресс-службе Брестской таможни.



Фото: Брестская таможня

Брестские ипэшники в нарушение исключительного права на товарный знак продавали кроссовки без разрешения правообладателя.

Таможенниками установлено, что индивидуальные предприниматели не имели разрешения на использование товарных знаков, являющихся интеллектуальной собственностью. Кроме этого, они не покупали товары у официальных дистрибьюторов в Беларуси и других странах Евразийского экономического союза.





Более 150 пар спортивной обуви изъяты до решения суда. По предварительной оценке, общая стоимость товара составила свыше 15 тыс. рублей.

На продавцов составили протоколы за незаконное распространение объектов авторского права. Статья предусматривает для индивидуальных предпринимателей от 50 (1275 рублей) до 100 (2550 рублей) базовых штрафа.

Напомним, американский бренд New Balance запретил торговать своими кроссовками всем белорусским магазинам, кроме официальных точек в столичных ТЦ «Замок» и Galleria Minsk.