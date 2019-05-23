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Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр
24.05.2019 12:16 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Минский стадион "Динамо" будет основным объектом II Европейских игр. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия игр и соревнования по легкой атлетике
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр, заявил журналистам начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ставка на IT - это тоже будет подчеркнуто и даже пройдет сквозным элементом через все шоу за счет эффекта дополненной реальности", - сказал Сергей Хомич.
Традиционно церемонию открытия смотрят больше людей, чем все соревнования, поэтому организаторы шоу всегда стараются максимально выгодно представить страну. Беларусь продемонстрирует богатое историческое прошлое, культуру, достижения и то, на что делает ставку в будущем.
Мероприятие такого уровня, как Европейские игры, по своей значимости, сложности, в Беларуси еще не проводилось. Это будет мультиспортивное соревнование, и церемония открытия будет соответствовать заявленному масштабу.
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр, заявил журналистам начальник управления...
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