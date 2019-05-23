Источник материала: Газета Авангард

От многих граждан поступают вопросы о том, сколько можно перевозить в автомобиле топлива, если на данный товар имеется кассовый чек, подтверждающий законность его приобретения.





Прокомментирует требование законодательства в данной сфере старший оперуполномоченный ГБЭП КМ ОВД Буда-Кошелёвского райисполкома Смоляков Д.И.

Согласно ч. 3 ст. 12.30 КоАП Республики Беларусь «перевозка по территории Республики Беларусь более 100 литров нефтяного жидкого топлива сверх количества, находящегося в серийно установленных организацией-изготовителем топливных баках транспортного средства, используемых для его перевозки, влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин (до 1 275 рублей) с конфискацией топлива, превышающего количество, перевозка которого по территории Республики Беларусь допускается, или без конфискации».

— Если гражданин законным путем приобрел на АЗС, к примеру, 150 литров дизельного топлива и везет его в транспортном средстве к себе домой для хранения и дальнейшего использования в личных целях, при этом у него имеются кассовые чеки, подтверждающие законность приобретения дизельного топлива, будет ли данный гражданин привлечен к административной ответственности по данной статье.

— Да. Данный гражданин будет привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.30 КоАП Республики Беларусь. Более того, перевозимое топливо в объеме более 100 литров сверх количества, находящегося в серийно установленных организацией-изготовителем топливных баках транспортного средства будет конфисковано. Следует отметить, что предоставленные документы, подтверждающие законность приобретения топлива (чеки АЗС), даже информация камер видеонаблюдения с АЗС не будут приниматься во внимание при разрешении данного административного дела в суде. В данном случае, если гражданин в транспортном средстве перевозит в канистрах 150 литров топлива. В топливном баке, к примеру, имеется 30 литров топлива (объем топливного бака – 60 литров), следовательно, 120 литров — это объем топлива сверх количества, находящегося в серийно установленном организацией-изготовителем топливном баке данного автомобиля и 20 литров топлива может быть конфисковано.

— Ну, а хранить 150 литров топлива по месту жительства можно или за это тоже есть ответственность?

— в административном кодексе нет ответственности за хранение определенного объема топлива. Говоря простым языком, можно хранить, хоть 1 000 тонн, главное данное топливо использовать для собственных нужд, а не для продажи, к примеру, в противном случае гражданин может быть привлечен к административной ответственности за «незаконную предпринимательскую деятельность» (ст. 12.7 КоАП Республики Беларусь). Исключение является хранение (независимо от объема) окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. За хранение, приобретение, использование или реализацию данного вида топлива предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 12.30 КоАП Республики Беларусь, влекущая наложение штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин.