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На приколе: единственному в Гродно речному такси запретили курсировать по Неману

24.05.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот уже почти месяц первое гродненское речное такси, совершавшее экскурсионные прогулки по Неману, не может выйти в плавание. Почему речные трамвайчики бросили якорь, выяснял «Вечерний Гродно».


Фото: Вечерний Гродно

Оказывается, всему виной запрет областной госинспекции охраны животного и растительного мира.

В чем причина запрета?

Нерест! Ежегодно с 1 апреля по 30 мая в Гродненской области действуют ограничения на лов рыбы в связи с нерестом. Но при чем здесь небольшие катера, как в случае в гродненским такси на воде? Дело в том, что в этот период запрещено плавание всем без исключения маломерным судам. Это касается моторных лодок, катамаранов, катеров, гидроциклов и даже байдарок и парусников.

Поэтому гродненские речные трамвайчики включат мотор только 1 июня.

«Мы возим туристов, а не рыбаков»

При этом владельцы катеров планировали начать сезон с 1 мая. В прошлом году, когда, собственно, и началось курсирование такси по Неману, вышли на воду также в мае. Однако тогда проблем не было.

— Год назад никаких претензий со стороны инспекции в наш адрес не поступило. Какое отношение наше такси имеет к рыболовным запретам? Мы ведь не рыбаков возим, а туристов, — возмущается владелец катеров предприниматель Кирилл Лавров.

Отметим, что в Гродненской областной госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте за минувший год произошло одно, но существенное изменение — там поменялся начальник. И если предыдущий руководитель относился к мини-круизам на Немане с пониманием, то новый занял куда более жесткую позицию.

— Плавать запретили не мы, а законодательство. Согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, в период нереста, который сейчас как раз и происходит, запрещается использовать любые маломерные суда, — пояснил новый начальник областной госинспекции Максим Мартынов.

По его словам, на Немане до плотины ГЭС в нерест очень высока концентрация рыбы. Чтобы отложить икру, она ищет укромные места, а движение по воде лодок с мотором обитателей реки пугает.

— Я не против того, чтобы прогулочные катера курсировали по Неману. Но есть закон, и работа нашей инспекции в том и заключается, чтобы закон беспрекословно выполнялся. С 1 июня будет можно.

Из-за запрета пришлось отказать польским туристам

По словам Кирилла Лаврова, весь май был расписан буквально по минутам. Воспользоваться такси и совершить поездку по Неману очень хотели гости из Польши. Но им пришлось отказать.

— Благодаря поездке у польских туристов сложилось бы самое приятное впечатление о нашем городе. А теперь представьте, что они о нас думают, когда мы их «кинули». Было не очень приятно, когда о нас отозвались не в лучшем свете. Тут дело не только в репутации нашего такси, ухудшилось отношение ко всему Гродно, — говорит предприниматель.

Кроме «моральных» потерь, бизнес Лаврова понес и вполне реальные финансовые убытки. За май оплачена аренда пирса, которая, к слову, подорожала. Поднялась цена и на топливо.

— Любой другой на нашем месте поднял бы цены, чтобы компенсировать потери. Но мы решили их не менять. Сейчас активно пытаемся вернуть себе репутацию, — говорит Лавров.

Первое речное такси в Гродно заработало в мае прошлого года. Для этих целей в Москве были закуплены два маломерных катера на 4 и 6 мест, а на правом берегу Немана рядом с пивзаводом обустроили пирс. Идея была позаимствована в Друскининкае, где круизы проводят уже давно.

Экскурсия длится около 40 минут. За это время можно прокатиться от причала возле маяка к новому мосту, увидеть замки и Коложу, развернуться в сторону Румлево. Средняя скорость катеров — 15−20 км/ч.

Прогулка для одного пассажира стоит 10 рублей. Дети до 6 лет катаются бесплатно. Для того чтобы судно вышло в рейс, надо как минимум четыре человека.

 
Теги: Гродно
 
 
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