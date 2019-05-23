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На приколе: единственному в Гродно речному такси запретили курсировать по Неману
24.05.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вот уже почти месяц первое гродненское речное такси, совершавшее экскурсионные прогулки по Неману, не может выйти в плавание. Почему речные трамвайчики бросили якорь,
Оказывается, всему виной запрет областной госинспекции охраны животного и растительного мира.
В чем причина запрета?
Нерест! Ежегодно с 1 апреля по 30 мая в Гродненской области действуют ограничения на лов рыбы в связи с нерестом. Но при чем здесь небольшие катера, как в случае в гродненским такси на воде? Дело в том, что в этот период запрещено плавание всем без исключения маломерным судам. Это касается моторных лодок, катамаранов, катеров, гидроциклов и даже байдарок и парусников.
Поэтому гродненские речные трамвайчики включат мотор только 1 июня.
«Мы возим туристов, а не рыбаков»
При этом владельцы катеров планировали начать сезон с 1 мая. В прошлом году, когда, собственно, и началось курсирование такси по Неману, вышли на воду также в мае. Однако тогда проблем не было.
— Год назад никаких претензий со стороны инспекции в наш адрес не поступило. Какое отношение наше такси имеет к рыболовным запретам? Мы ведь не рыбаков возим, а туристов, — возмущается владелец катеров предприниматель Кирилл Лавров.
Отметим, что в Гродненской областной госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте за минувший год произошло одно, но существенное изменение — там поменялся начальник. И если предыдущий руководитель относился к мини-круизам на Немане с пониманием, то новый занял куда более жесткую позицию.
— Плавать запретили не мы, а законодательство. Согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, в период нереста, который сейчас как раз и происходит, запрещается использовать любые маломерные суда, — пояснил новый начальник областной госинспекции Максим Мартынов.
По его словам, на Немане до плотины ГЭС в нерест очень высока концентрация рыбы. Чтобы отложить икру, она ищет укромные места, а движение по воде лодок с мотором обитателей реки пугает.
— Я не против того, чтобы прогулочные катера курсировали по Неману. Но есть закон, и работа нашей инспекции в том и заключается, чтобы закон беспрекословно выполнялся. С 1 июня будет можно.
Из-за запрета пришлось отказать польским туристам
По словам Кирилла Лаврова, весь май был расписан буквально по минутам. Воспользоваться такси и совершить поездку по Неману очень хотели гости из Польши. Но им пришлось отказать.
— Благодаря поездке у польских туристов сложилось бы самое приятное впечатление о нашем городе. А теперь представьте, что они о нас думают, когда мы их «кинули». Было не очень приятно, когда о нас отозвались не в лучшем свете. Тут дело не только в репутации нашего такси, ухудшилось отношение ко всему Гродно, — говорит предприниматель.
Кроме «моральных» потерь, бизнес Лаврова понес и вполне реальные финансовые убытки. За май оплачена аренда пирса, которая, к слову, подорожала. Поднялась цена и на топливо.
— Любой другой на нашем месте поднял бы цены, чтобы компенсировать потери. Но мы решили их не менять. Сейчас активно пытаемся вернуть себе репутацию, — говорит Лавров.
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