Источник материала: Герой працы

В Бресте проходит XIV Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества»

http://vitvesti.by 24 мая 2019

Более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран собрал XIV Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества».

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк отметил, что одна из целей форума – концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на происходящее в Беларуси, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира.

Впервые данный форум проводится не в столице. Нынешней его площадкой выбран Брест. «Это не случайно, – сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. – Во-первых, текущий год – год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во-вторых, Брест первым принял эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира". В-третьих, город отмечает тысячелетие. Это возможность показать участникам форума (многие не первый раз приехали в Беларусь) другие регионы нашей страны».

За годы существования форум расширил границы как по актуальным тематическим направлениям, так и по составу участников, став авторитетной диалоговой и дискуссионной площадкой для обмена мнениями, выработки новых идей и концепций представителями экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Однако одна из доминант мероприятия – обсуждение роли СМИ в межгосударственном развитии, укреплении общегуманитарных ценностей, содействии взаимопониманию между странами и народами. Поэтому девиз форума – "Партнерство во имя будущего" – неизменен из года в год.

Программа двухдневного мероприятия насыщенная. Участники имеют возможность подискутировать о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсудить современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов. Не осталась за кадром и тема социальной ответственности представителей СМИ, того, как они могут сделать мир лучше.

Сегодня, во второй день медиафорума, в Брестском государственном университете им. А. Пушкина в рамках Летней школы журналистики эксперты из Беларуси и России проведут мастер-классы для своих молодых коллег. Состоится заседание круглого стола "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы". Завершит программу экскурсия по Бресту "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники и гости посетят крупнейший на постсоветском пространстве памятник мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны – мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой".

Мнения

Директор – главный редактор Издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук:

– Сегодня запрос на достоверную информацию очень высок. Другое дело, что мы живем в эпоху, когда способы доставки информации до потребителей – читателей, телезрителей, радиослушателей – развиваются с такой скоростью, что мы даже не можем предположить, какими они будут в следующем году. Вхождение на медиарынок стало очень простым. Любой человек, положив на ладонь устройство, становится почти журналистом. Но главное, что отличает настоящего журналиста, – это ответственность за слово. Кроме того, существует такое понятие, как редакционная политика. Это как раз инструмент формирования доверия изданию, который важен для потребителя. Потому что хайпануть, сорвать рейтинг можно. Это можно сделать два раза, десять раз. Но постоянно, если ты не полезен человеку, аудиторию ты не удержишь.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин:

– Немаловажный вопрос, который есть в повестке дня форума и тоже крайне важен для нас: что делать органам власти на всех уровнях, пресс-службам в современных условиях? Мы видим, что традиционные способы взаимодействия с медиа, которые существовали еще 20-30 лет назад, уже себя не оправдывают. Сегодня нужны новые подходы, появляются новые возможности. Даже появляется необходимость нового языка, на котором мы должны говорить с потребителями. Пользователь "Твиттера" не воспримет пресс-релиз, написанный на трех страницах казенным языком. Для него нужна другая форма взаимодействия.

Доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ Александр Градюшко:

– Региональным медиа сегодня важно решить два вопроса: встроиться в современную цифровую среду и сформировать вокруг себя лояльное сообщество пользователей. У них большой выбор источников информации, поэтому СМИ нужно завладеть своей аудиторией, размещая востребованный контент, чтобы люди не отдавали предпочтение неформальным пабликам и сообществам, где информация может быть не всегда достоверной и качественной.

Пользователи в интернете, как правило, общаются, развлекаются. В этих условиях журналисты должны стремиться к тому, чтобы заинтересовать аудиторию серьезными материалами. Если брать регионы, то достаточно сильные, серьезные материалы публикуются в печатных изданиях, в интернете их редко можно встретить. Чтобы донести подобного рода вещи, нужно искать новые форматы подачи информации.

Директор информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян:

– Мы много говорим о коммерциализации медиаресурсов. Они стараются писать о том, что интересно инвестору, общественной, политической или международной силе, которая вложилась в это предприятие. В этом смысле для государственных информационных ресурсов открывается очень хорошая ниша: мы должны писать интересно о том, что важно. Наша функция – сделать так, чтобы граждане, которые живут в наших странах, сделали осознанный выбор, чтобы они знали, куда движется государство, общество, чтобы они чувствовали себя защищенными. А залогом востребованности СМИ является подача правдивой информации. Главный постулат современной журналистики – не врать.

Политолог из Молдовы, руководитель интернет-портала Виталий Андриевский:

– Роль медиа – создавать контент, который бы содействовал развитию страны, региона, поднимать волнующие общество проблемы. Иногда стоит продвигать те идеи, которые сегодня, может быть, кажутся ненужными, но они будут востребованы завтра. Например, через какое-то время многие профессии исчезнут в силу того, что мир развивается. Задача медиа, журналистов – поднимать эту тему, чтобы перевернуть общественное мнение. Кроме того, очень важно затрагивать тему здоровья нации, во многих странах, в том числе в Молдове, эта задача не решается. Думаю, самое важное, чтобы СМИ шли хотя бы на шаг впереди общества.

Заместитель главного редактора отдела новостей телерадиокомпании Сербии Боян Бркич:

– Такие площадки дают возможность из первых уст узнать новое о Беларуси, познакомиться с коллегами из других стран, обменяться взглядами, опытом, обсудить актуальные темы. Я уже третий раз участвую в форуме, на каждом из них – интересные дискуссии. В этом году особое внимание уделяется роли СМИ в сохранении памяти о событиях Второй мировой войны. По моему мнению и мнению большинства моих соотечественников в Сербии, это очень важная тема, поскольку в последние несколько лет мы видим попытки пересмотра исторических фактов. Теряется грань между добром и злом, жертвами и агрессором. Такого рода попытки опасны, поскольку открывают простор для возрождения идеологии, которая привела к большой трагедии. Уверен, что только система образования и СМИ могут противостоять таким попыткам. Нужно учить молодых людей, чтобы они знали события прошлого и не повторили их.

По материалам БелТА.