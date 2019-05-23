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В выходные температура понизится и вернутся дожди

24.05.2019 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в стране установилась по-летнему теплая погода с температурным фоном на 3−7°С выше климатической нормы. Но в выходные температура немного понизится, особенно в северо-западных районах страны. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

25 мая, в субботу, погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, днем по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью составит +8…+14°С, по юго-востоку +15…+16°С, максимальная температура днем +19…+25°С.

26 мая, в воскресенье, территория Беларуси ненадолго окажется в области повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха минимальная ночью, в основном, +5…+11°С, лишь по юго-востоку она не опустится ниже +12…+13°С; максимальная температура днем составит от +15°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку республики.

27 мая, в понедельник, местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, местами +12…+13°С; максимальная температура днем +16…+23°С, в южных районах воздух прогреется до +25°С.

28 мая, во вторник, ожидается неустойчивая погода, ночью местами, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +9…+16°С, максимальная температура днем +17…+24°С, в юго-восточных районах воздух прогреется до +25…+28°С.

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Температура немного понизится, особенно в северо-западных районах страны.
 
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