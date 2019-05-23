Чему научат и куда распределят? ПВТ составил гайд для абитуриентов, которые хотят в IT

Источник материала: Tut.by

Многие выпускники школ уже решили: «Пойду в айтишники». Но некоторые из них все еще теряются в выборе, какой факультет выбрать. Специально для неопределившихся (и всех остальных) Парк высоких технологий подготовил справочник . В нем можно найти полный список факультетов, которые готовят специалистов для IТ-сферы, узнать, чему там научат и, главное, где после этого можно работать.

Специалистов для IТ-сферы готовят 17 факультетов белорусских вузов. Причем ради мечты пойти в IT необязательно ехать в Минск: «айтишные» специальности есть в университетах Полоцка, Витебска, Гомеля, Гродно и Бреста.



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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники есть четыре факультета, после окончания которых стопроцентно можно попасть в IT.

Факультет компьютерных систем и сетей

Специальности: «Программное обеспечение информационных технологий»

«Вычислительные машины, системы и сети»

«Электронные вычислительные средства»

«Информатика и технологии программирования»

Чему научат?

Студенты изучают разные языки программирования, технологии разработки и тестирования программного обеспечения, инструментальные среды разработки, веб- и мобильные технологии, операционные системы, принципы организации и архитектуру современных микропроцессорных систем, способы и средства организации обмена информацией, разработку приложений для мобильных устройств и многое другое.

Куда распределяют?

Чаще всего они уходят в компании ПВТ, информационные подразделения банков, министерств, Белорусской железной дороги, холдинг «Геоинформационные системы», компании вроде EPAM Systems, Sam Solutions, Softeq Flash Solutions, Synesis и другие.

Факультет информационных технологий и управления

Специальности: «Автоматизированные системы обработки информации»

«Искусственный интеллект»

«Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)»

«Промышленная электроника»

«Информационные технологии и управление в технических системах»

Чему научат?

Студенты смогут программировать на различных языках и платформах, работать с системами управления базами данных, изучат интернет-технологии и веб-программирование, методы системного анализа, защиту информации в компьютерных системах, интеллектуальное программирование, речевой интерфейс, компьютерную лингвистику и компьютерную графику, конструирование радиоэлектронных средств и многое-многое другое. Кроме этого, они познакомятся с основными инструментами, которые позволят создавать компьютерные игры.

Куда распределяют?

Многие выпускники получают работу в крупных банках и ИТ-компаниях (EPAM Systems, Itransition, IBA IT Park, «Геймстрим», «Сбербанк-технологии», Qulix Systems и другие).

Кроме этого, выпускников факультета ждут в конструкторских и научно-исследовательских институтах, на машиностроительных предприятиях.



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Инженерно-экономический факультет

Специальности: «Экономика электронного бизнеса»

«Электронный маркетинг»

«Информационные системы и технологии (в экономике)»

«Информационные системы и технологии (в логистике)»

Чему научат?

На факультете можно стать специалистом, который будет знать нюансы управления бизнесом в интернете, специфику того, как вести хозяйственную деятельность в IТ-секторе.

На специальности «Электронный маркетинг» студенты получат знания, как вести маркетинговые исследования и коммуникации, узнают все о поведении потребителей, ценовой политике, технологиях продаж и деловых переговорах, стратегическом и промышленном маркетинге, маркетинге программного продукта и прочем.

И, конечно же, студентов будут учить программировать.

Куда распределяют?

Распределяют выпускников в самые разные организации: в компании-резиденты Парка высоких технологий, БНБ банк, Белгапромбанк, на МАЗ, Белавтомаз, «Атлантконсалсофт».

Факультет компьютерного проектирования

Специальности: «Программно-управляемые электронно-оптические системы»

«Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств»

«Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств»

«Медицинская электроника»

«Электронные системы безопасности»

«Программируемые мобильные системы»

«Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности)»

«Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)»

«Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий»

Чему научат?

Студенты факультета изучают современные языки программирования, прикладные пакеты векторной графики, проектирование и программирование встраиваемых мобильных систем.

Также студенты учатся разрабатывать различные приборы — от сенсорных экранов и дисплеев до систем технического зрения и робототехнических устройств.

На «Медицинской электронике» студенту изучат, что такое биомедицинские сенсоры, лазерная биомедицина и биомедицинская оптика, смогут работать с приборами и системами электронной диагностики. И это, конечно, далеко не все.

Куда распределяют?

Распределиться выпускники смогут в компании-резиденты ПВТ и фирмы, которые производят электронно-оптические системы.

Первым местом работы могут стать и промышленные предприятия, которые производят электронное оборудование, а также проектно-конструкторские организации, которые занимаются исследованиями, разработкой и производством изделий медицинской техники



Фото: unsplash.com

Белорусский государственный университет

В Белорусском государственном университете будущих специалистов для сферы IT учат на трех факультетах.

Факультет прикладной математики и информатики Специальности: «Прикладная математика»

«Информатика»

«Экономическая кибернетика»

«Актуарная математика»

«Компьютерная безопасность»

«Прикладная информатика»

Чему научат?

Студенты узнают, что такое инвестиционный анализ, управление активами и демографическая статистика, научатся разрабатывать математические методы защиты информации и программное обеспечение информационной безопасности.

За анализом данных, математическим моделированием, программным обеспечением машин и систем, математической статистикой вам тоже сюда.

Куда распределяют?

Так и хочется сказать: где только они не работают! Это и IT-компании, и банки, и страховые компании, и учреждения образования. У факультета заключены официальные договоры о сотрудничестве с Национальным банком, Беларусбанком, Приорбанком, Белинвестбанком, EPAM Systems, Itransition, «Геймстрим», Яндексом, «Системными технологиями», Viber и другими.

Факультет радиофизики и компьютерных технологий

Специальности: «Радиофизика»

«Физическая электроника»

«Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные технологии»

«Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства)»

«Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем)»

Чему научат?

Студенты факультета изучают квантовую радиофизику и лазерные системы, телекоммуникации и информационные системы, компьютерное приборостроение, мультимедийные информационные технологии, спутниковые технологии, биомедицинскую электронику, аэрокосмические оптоэлектронные технологии, информационную безопасность информационных систем и программно-технические средства, которые позволяют их защитить.

Куда распределяют?

Выпускники идут работать в Парк высоких технологий, банки, министерства, в информационные и телекоммуникационные организации, институты Академии наук.



Фото: unsplash.com

Механико-математический факультет

Специальности: «Математика (научно-производственная деятельность)»

«Математика (научно-педагогическая деятельность)»

«Математика (экономическая деятельность)»

«Математика (научно-конструкторская деятельность)»

«Механика и математическое моделирование»

«Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет-технологии)»

«Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение мобильных устройств)»

«Компьютерная математика и системный анализ»

Чему учат?

Студенты этого факультета умеют программировать на разных языках, работать с нейронными сетями, проектировать мобильные приложения и интернет-сервисы для корпоративных заказчиков, знают, что такое машинное обучение.

Еще одно «приобретение» студентов — это фундаментальные знания в области математики и умения принимать грамотные экономические решения.

Куда распределяют?

Места для распределения студентов — это весь спектр IT-компаний в Беларуси. Кроме них, можно найти себя в «Беларуськалии», «Белшине», «Белгорхимпроме», Ernst & Young, в Национальной Академии наук, в государственных учреждениях образования.

Белорусский государственный технологический университет

Факультет информационных технологий

Специальности: «Программное обеспечение информационных технологий»

«Информационные системы и технологии»

«Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем»

«Дизайн электронных и веб-изданий»

Чему научат?

Проектировать и разрабатывать безопасное программное обеспечение мобильных информационных систем.

Также студенты получат знания по современным языкам и технологиям программирования, научатся веб-дизайну и frontend-разработке, SEO-продвижению веб-ресурсов, графическому дизайну, работе с компьютерной графикой и 3D-анимацией.

Белорусский национальный технический университет

Факультет информационных технологий и робототехники

Специальности: «Программное обеспечение информационных технологий»

«Информационные системы и технологии»

«Автоматизация технологических процессов и производств»

«Промышленные роботы и робототехнические комплексы»

«Автоматизированные электроприводы»

Чему научат?

На факультете, как и в других университетах, студенты изучают языки программирования, технологии проектирования и моделирования ПО, инструментальные среды разработки, системы управления базами данных, технологии тестирования ПО, операционные системы, 3D-моделирование и многое другое.

Спецификой можно считать то, что выпускники изучают механику, электронику, программирование в межпредметных взаимосвязях.

Также они будут уметь проектировать, монтировать, налаживать и эксплуатировать автоматизированные электроприводы и системы автоматизации промышленных установок во всех отраслях промышленности.

Куда распределяют?

Спектр работодателей для выпускников максимальное широкий: компании-резиденты ПВТ, Siemins, МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, Амкодор, Белорусская атомная электростанция, Газпром трансгаз Беларусь и другие.



Фото: unsplash.com

Белорусский государственный экономический университет

Факультет экономики и менеджмента

Специальности: «Экономическая информатика»

«Экономическая кибернетика»

Чему научат?

Студенты получат фундаментальные знания в области экономики и менеджмента. Бонусом к ним станут навыки, как проектировать и сопровождать информационные системы, тестировать ПО, автоматизировать бизнес-процессы и прочее.

Также выпускники будут уметь моделировать экономические процессы и явления, прогнозировать поведение экономических систем и оптимизировать сценарии экономического развития.

Куда распределяют?

Чаще всего выпускники находят себе место для распределения в IT-компаниях (в том числе ПВТ) и IT-отделах разных предприятияй.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Факультет математики и информатики

Специальности: «Управление информационными ресурсами»

«Прикладная математика»

«Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)»

«Программное обеспечение информационных технологий»

«Математика (научно-педагогическая деятельность)»

Чему научат?

На этом факультете вас научат программировать, администрировать компьютерные системы и сети, решать проблемы информационной безопасности, познакомят с блокчейном и интернетом вещей, искусственным интеллектом и машинным обучением. И еще с кучей всего.

В результате выпускники смогут работать разработчиками ПО, тестировщиками, бизнес-аналитиками, HR-менеджерами, экономистами и не только.

Брестский государственный технический университет

Факультет электронно-информационных систем

Специальности: «Программное обеспечение информационных технологий»

«Вычислительные машины, системы и сети»

«Автоматизированные системы обработки информации»

«Искусственный интеллект»

«Промышленная электроника»

«Программируемые мобильные системы»

Чему научат?

Сюда стоит идти тем, кто хочет знать, как разрабатывать интеллектуальные системы и нейросети. Конечно же, студенты будут изучать языки и технологии программирования. В комплекте — мобильные технологии, безопасность баз данных и веб-приложений, тестирование ПО.

Еще одно направление — системное проектирование, интегрирование и эксплуатация программно-аппаратного обеспечения IТ, а также вычислительных систем.



Фото: unsplash.com

Гомельский государственный университет имени Скорины

Факультет математики и технологий программирования

Специальности: «Программное обеспечение информационных технологий»

«Информатика и технологии программирования»

«Прикладная математика (научно-производственная деятельность)»

«Экономическая кибернетика»

Чему научат?

Студенты этого факультета умеют использовать математическое моделирование и анализ экономических систем, применять математические методы и компьютерное моделирование на фондовых рынках.

Естественно, здесь учат языкам программирования, технологиям разработки и тестирования ПО, веб-технологиям, платформам машинного обучения и многому другому.

Куда распределяют?

Стандартно: компании-резиденты Парка высоких технологий, компании Гомельского технопарка, «Белпочта», «Энвижен», «Гомельагрокомплект», «Гомельский мясокомбинат» и другие.

Факультет физики и информационных технологий

Специальности: «Автоматизированные системы обработки информации»

«Программируемые мобильные системы»

«Электронные системы безопасности»

«Компьютерная физика»

«Физика»

«Физическая электроника»

Чему научат?

Здесь, как в БГУИРе, БГУ и в других университетах, готовят разработчиков программного обеспечения. Языки программирования, инструментальные среды, операционные с системы, разработка веб-приложений и веб-дизайн — в наборе все, что только можно придумать.

Кроме этого, на факультете учат разрабатывать, эксплуатировать и осуществлять ремонт сложной электронной техники, проектировать и обслуживать медицинское оборудование (в том числе электронное, лазерное и рентгеновское).

Куда распределяют?

После выпуска специалисты работают в компаниях-резидентах ПВТ, на БелАЭС, в «Медтехнике», на «Белорусьнефти», в velcom, Белтелекоме, на Мозырьском НПЗ, в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека и даже в Департаменте охраны МВД.



Фото: unsplash.com ​

Гомельский государственный технический университет имени Сухого

Факультет автоматизированных и информационных систем

Специальности: «Информатика и технологии программирования»

«Информационные системы и технологии»

«Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)»

«Информационные технологии и управление в технических системах»

Чему научат?

Здесь, как и в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, готовят разработчиков программного обеспечения. Языки программирования, инструментальные среды, операционные с системы, разработка веб-приложений и веб-дизайн — в наборе все, что только можно придумать.

Куда распределяют?

Выпускники факультета уже на работают в EPAM Systems, Itransition и других IT-компаниях, на «Интеграле», на «Белорусском металлургическом заводе», в «Гомельэнерго», «Гомельтранснефть „Дружба“» и даже на Калинковичском мясокомбинате.

Витебский государственный университет имени Машерова

Факультет математики и информационных технологий

Специальности: «Прикладная информатика (ПО компьютерных систем)»

«Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн)»

«Программное обеспечение информационных технологий»

«Прикладная математика»

«Компьютерная безопасность»

Чему научат?

Студенты будут изучать языки программирования, инструментальные среды разработки, веб-технологии, операционные системы, платформы виртуализации, математические основы моделирования, методологию управления жизненным циклом, 3D-моделирование, системы управления базами данных и многое, многое другое.

Куда распреляют?

Чаще всего выпускники получают распределение в компании Парка высоких технологий, в информационные подразделения банков, таможни и УВД.



​ Фото: unsplash.com ​

Полоцкий государственный университет

Факультет информационных технологий

Специальности: «Программное обеспечение информационных технологий»

«Компьютерная безопасность»

«Программируемые мобильные устройства»

«Вычислительные машины, системы и сети»

Чему научат?

Студенты получат знания по современным языкам и технологиям программирования, операционным системам для мобильных устройств, методам создания защищенных системных и прикладных приложений на базе мобильных операционных систем, базам данных, 2D- и 3D-графике для мобильных систем, программным и аппаратно-программным методам и средствам обеспечения безопасности мобильных приложений.

Куда распреляют?

Первым местом работы становятся резиденты Парка высоких технологий, «Нафтан», Витебская таможня, «Витебскэнерго», «Полоцктранснефть Дружба», информационные подразделения банков, министерств, БелЖД и другие организации.