Чему научат и куда распределят? ПВТ составил гайд для абитуриентов, которые хотят в IT

Многие выпускники школ уже решили: «Пойду в айтишники». Но некоторые из них все еще теряются в выборе, какой факультет выбрать. Специально для неопределившихся (и всех остальных) Парк высоких технологий подготовил справочник. В нем можно найти полный список факультетов, которые готовят специалистов для IТ-сферы, узнать, чему там научат и, главное, где после этого можно работать.
Специалистов для IТ-сферы готовят 17 факультетов белорусских вузов. Причем ради мечты пойти в IT необязательно ехать в Минск: «айтишные» специальности есть в университетах Полоцка, Витебска, Гомеля, Гродно и Бреста.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники есть четыре факультета, после окончания которых стопроцентно можно попасть в IT.
Факультет компьютерных систем и сетей
Специальности:
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Вычислительные машины, системы и сети»
«Электронные вычислительные средства»
«Информатика и технологии программирования»
Чему научат?
Студенты изучают разные языки программирования, технологии разработки и тестирования программного обеспечения, инструментальные среды разработки, веб- и мобильные технологии, операционные системы, принципы организации и архитектуру современных микропроцессорных систем, способы и средства организации обмена информацией, разработку приложений для мобильных устройств и многое другое.
Куда распределяют?
Чаще всего они уходят в компании ПВТ, информационные подразделения банков, министерств, Белорусской железной дороги, холдинг «Геоинформационные системы», компании вроде EPAM Systems, Sam Solutions, Softeq Flash Solutions, Synesis и другие.
Факультет информационных технологий и управления
Специальности:
«Автоматизированные системы обработки информации»
«Искусственный интеллект»
«Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)»
«Промышленная электроника»
«Информационные технологии и управление в технических системах»
Чему научат?
Студенты смогут программировать на различных языках и платформах, работать с системами управления базами данных, изучат интернет-технологии и веб-программирование, методы системного анализа, защиту информации в компьютерных системах, интеллектуальное программирование, речевой интерфейс, компьютерную лингвистику и компьютерную графику, конструирование радиоэлектронных средств и многое-многое другое. Кроме этого, они познакомятся с основными инструментами, которые позволят создавать компьютерные игры.
Куда распределяют?
Многие выпускники получают работу в крупных банках и ИТ-компаниях (EPAM Systems, Itransition, IBA IT Park, «Геймстрим», «Сбербанк-технологии», Qulix Systems и другие).
Кроме этого, выпускников факультета ждут в конструкторских и научно-исследовательских институтах, на машиностроительных предприятиях.
Инженерно-экономический факультет
Специальности:
«Экономика электронного бизнеса»
«Электронный маркетинг»
«Информационные системы и технологии (в экономике)»
«Информационные системы и технологии (в логистике)»
Чему научат?
На факультете можно стать специалистом, который будет знать нюансы управления бизнесом в интернете, специфику того, как вести хозяйственную деятельность в IТ-секторе.
На специальности «Электронный маркетинг» студенты получат знания, как вести маркетинговые исследования и коммуникации, узнают все о поведении потребителей, ценовой политике, технологиях продаж и деловых переговорах, стратегическом и промышленном маркетинге, маркетинге программного продукта и прочем.
И, конечно же, студентов будут учить программировать.
Куда распределяют?
Распределяют выпускников в самые разные организации: в компании-резиденты Парка высоких технологий, БНБ банк, Белгапромбанк, на МАЗ, Белавтомаз, «Атлантконсалсофт».
«Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств»
«Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств»
«Медицинская электроника»
«Электронные системы безопасности»
«Программируемые мобильные системы»
«Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности)»
«Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)»
«Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий»
Чему научат?
Студенты факультета изучают современные языки программирования, прикладные пакеты векторной графики, проектирование и программирование встраиваемых мобильных систем.
Также студенты учатся разрабатывать различные приборы — от сенсорных экранов и дисплеев до систем технического зрения и робототехнических устройств.
На «Медицинской электронике» студенту изучат, что такое биомедицинские сенсоры, лазерная биомедицина и биомедицинская оптика, смогут работать с приборами и системами электронной диагностики. И это, конечно, далеко не все.
Куда распределяют?
Распределиться выпускники смогут в компании-резиденты ПВТ и фирмы, которые производят электронно-оптические системы.
Первым местом работы могут стать и промышленные предприятия, которые производят электронное оборудование, а также проектно-конструкторские организации, которые занимаются исследованиями, разработкой и производством изделий медицинской техники
Белорусский государственный университет
В Белорусском государственном университете будущих специалистов для сферы IT учат на трех факультетах.
Факультет прикладной математики и информатики
Специальности:
«Прикладная математика»
«Информатика»
«Экономическая кибернетика»
«Актуарная математика»
«Компьютерная безопасность»
«Прикладная информатика»
Чему научат?
Студенты узнают, что такое инвестиционный анализ, управление активами и демографическая статистика, научатся разрабатывать математические методы защиты информации и программное обеспечение информационной безопасности.
За анализом данных, математическим моделированием, программным обеспечением машин и систем, математической статистикой вам тоже сюда.
Куда распределяют?
Так и хочется сказать: где только они не работают! Это и IT-компании, и банки, и страховые компании, и учреждения образования. У факультета заключены официальные договоры о сотрудничестве с Национальным банком, Беларусбанком, Приорбанком, Белинвестбанком, EPAM Systems, Itransition, «Геймстрим», Яндексом, «Системными технологиями», Viber и другими.
Факультет радиофизики и компьютерных технологий
Специальности:
«Радиофизика»
«Физическая электроника»
«Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные технологии»
«Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства)»
«Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем)»
Чему научат?
Студенты факультета изучают квантовую радиофизику и лазерные системы, телекоммуникации и информационные системы, компьютерное приборостроение, мультимедийные информационные технологии, спутниковые технологии, биомедицинскую электронику, аэрокосмические оптоэлектронные технологии, информационную безопасность информационных систем и программно-технические средства, которые позволяют их защитить.
Куда распределяют?
Выпускники идут работать в Парк высоких технологий, банки, министерства, в информационные и телекоммуникационные организации, институты Академии наук.
«Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет-технологии)»
«Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение мобильных устройств)»
«Компьютерная математика и системный анализ»
Чему учат?
Студенты этого факультета умеют программировать на разных языках, работать с нейронными сетями, проектировать мобильные приложения и интернет-сервисы для корпоративных заказчиков, знают, что такое машинное обучение.
Еще одно «приобретение» студентов — это фундаментальные знания в области математики и умения принимать грамотные экономические решения.
Куда распределяют?
Места для распределения студентов — это весь спектр IT-компаний в Беларуси. Кроме них, можно найти себя в «Беларуськалии», «Белшине», «Белгорхимпроме», Ernst & Young, в Национальной Академии наук, в государственных учреждениях образования.
Белорусский государственный технологический университет
Факультет информационных технологий
Специальности:
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Информационные системы и технологии»
«Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем»
«Дизайн электронных и веб-изданий»
Чему научат?
Проектировать и разрабатывать безопасное программное обеспечение мобильных информационных систем.
Также студенты получат знания по современным языкам и технологиям программирования, научатся веб-дизайну и frontend-разработке, SEO-продвижению веб-ресурсов, графическому дизайну, работе с компьютерной графикой и 3D-анимацией.
Белорусский национальный технический университет
Факультет информационных технологий и робототехники
Специальности:
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Информационные системы и технологии»
«Автоматизация технологических процессов и производств»
«Промышленные роботы и робототехнические комплексы»
«Автоматизированные электроприводы»
Чему научат?
На факультете, как и в других университетах, студенты изучают языки программирования, технологии проектирования и моделирования ПО, инструментальные среды разработки, системы управления базами данных, технологии тестирования ПО, операционные системы, 3D-моделирование и многое другое.
Спецификой можно считать то, что выпускники изучают механику, электронику, программирование в межпредметных взаимосвязях.
Также они будут уметь проектировать, монтировать, налаживать и эксплуатировать автоматизированные электроприводы и системы автоматизации промышленных установок во всех отраслях промышленности.
Куда распределяют?
Спектр работодателей для выпускников максимальное широкий: компании-резиденты ПВТ, Siemins, МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, Амкодор, Белорусская атомная электростанция, Газпром трансгаз Беларусь и другие.
Белорусский государственный экономический университет
Факультет экономики и менеджмента
Специальности:
«Экономическая информатика»
«Экономическая кибернетика»
Чему научат?
Студенты получат фундаментальные знания в области экономики и менеджмента. Бонусом к ним станут навыки, как проектировать и сопровождать информационные системы, тестировать ПО, автоматизировать бизнес-процессы и прочее.
Также выпускники будут уметь моделировать экономические процессы и явления, прогнозировать поведение экономических систем и оптимизировать сценарии экономического развития.
Куда распределяют?
Чаще всего выпускники находят себе место для распределения в IT-компаниях (в том числе ПВТ) и IT-отделах разных предприятияй.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Факультет математики и информатики
Специальности:
«Управление информационными ресурсами»
«Прикладная математика»
«Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)»
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Математика (научно-педагогическая деятельность)»
Чему научат?
На этом факультете вас научат программировать, администрировать компьютерные системы и сети, решать проблемы информационной безопасности, познакомят с блокчейном и интернетом вещей, искусственным интеллектом и машинным обучением. И еще с кучей всего.
В результате выпускники смогут работать разработчиками ПО, тестировщиками, бизнес-аналитиками, HR-менеджерами, экономистами и не только.
Брестский государственный технический университет
Факультет электронно-информационных систем
Специальности:
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Вычислительные машины, системы и сети»
«Автоматизированные системы обработки информации»
«Искусственный интеллект»
«Промышленная электроника»
«Программируемые мобильные системы»
Чему научат?
Сюда стоит идти тем, кто хочет знать, как разрабатывать интеллектуальные системы и нейросети. Конечно же, студенты будут изучать языки и технологии программирования. В комплекте — мобильные технологии, безопасность баз данных и веб-приложений, тестирование ПО.
Еще одно направление — системное проектирование, интегрирование и эксплуатация программно-аппаратного обеспечения IТ, а также вычислительных систем.
Гомельский государственный университет имени Скорины
Факультет математики и технологий программирования
Специальности:
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Информатика и технологии программирования»
«Прикладная математика (научно-производственная деятельность)»
«Экономическая кибернетика»
Чему научат?
Студенты этого факультета умеют использовать математическое моделирование и анализ экономических систем, применять математические методы и компьютерное моделирование на фондовых рынках.
Естественно, здесь учат языкам программирования, технологиям разработки и тестирования ПО, веб-технологиям, платформам машинного обучения и многому другому.
Куда распределяют?
Стандартно: компании-резиденты Парка высоких технологий, компании Гомельского технопарка, «Белпочта», «Энвижен», «Гомельагрокомплект», «Гомельский мясокомбинат» и другие.
Факультет физики и информационных технологий
Специальности:
«Автоматизированные системы обработки информации»
«Программируемые мобильные системы»
«Электронные системы безопасности»
«Компьютерная физика»
«Физика»
«Физическая электроника»
Чему научат?
Здесь, как в БГУИРе, БГУ и в других университетах, готовят разработчиков программного обеспечения. Языки программирования, инструментальные среды, операционные с системы, разработка веб-приложений и веб-дизайн — в наборе все, что только можно придумать.
Кроме этого, на факультете учат разрабатывать, эксплуатировать и осуществлять ремонт сложной электронной техники, проектировать и обслуживать медицинское оборудование (в том числе электронное, лазерное и рентгеновское).
Куда распределяют?
После выпуска специалисты работают в компаниях-резидентах ПВТ, на БелАЭС, в «Медтехнике», на «Белорусьнефти», в velcom, Белтелекоме, на Мозырьском НПЗ, в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека и даже в Департаменте охраны МВД.
Гомельский государственный технический университет имени Сухого
Факультет автоматизированных и информационных систем
Специальности:
«Информатика и технологии программирования»
«Информационные системы и технологии»
«Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)»
«Информационные технологии и управление в технических системах»
Чему научат?
Здесь, как и в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, готовят разработчиков программного обеспечения. Языки программирования, инструментальные среды, операционные с системы, разработка веб-приложений и веб-дизайн — в наборе все, что только можно придумать.
Куда распределяют?
Выпускники факультета уже на работают в EPAM Systems, Itransition и других IT-компаниях, на «Интеграле», на «Белорусском металлургическом заводе», в «Гомельэнерго», «Гомельтранснефть „Дружба“» и даже на Калинковичском мясокомбинате.
Витебский государственный университет имени Машерова
Факультет математики и информационных технологий
Специальности:
«Прикладная информатика (ПО компьютерных систем)»
«Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн)»
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Прикладная математика»
«Компьютерная безопасность»
Чему научат?
Студенты будут изучать языки программирования, инструментальные среды разработки, веб-технологии, операционные системы, платформы виртуализации, математические основы моделирования, методологию управления жизненным циклом, 3D-моделирование, системы управления базами данных и многое, многое другое.
Куда распреляют?
Чаще всего выпускники получают распределение в компании Парка высоких технологий, в информационные подразделения банков, таможни и УВД.
Полоцкий государственный университет
Факультет информационных технологий
Специальности:
«Программное обеспечение информационных технологий»
«Компьютерная безопасность»
«Программируемые мобильные устройства»
«Вычислительные машины, системы и сети»
Чему научат?
Студенты получат знания по современным языкам и технологиям программирования, операционным системам для мобильных устройств, методам создания защищенных системных и прикладных приложений на базе мобильных операционных систем, базам данных, 2D- и 3D-графике для мобильных систем, программным и аппаратно-программным методам и средствам обеспечения безопасности мобильных приложений.
Куда распреляют?
Первым местом работы становятся резиденты Парка высоких технологий, «Нафтан», Витебская таможня, «Витебскэнерго», «Полоцктранснефть Дружба», информационные подразделения банков, министерств, БелЖД и другие организации.