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В Минской области на 11-классника завели уголовное дело: шантажировал девушку интимными фотографиями

24.05.2019 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области ученик 11 класса в соцсети "ВКонтакте" шантажировал несовершеннолетнюю распространением ее интимных фотографий. В милицию обратились родители девушки с просьбой привлечь злоумышленника к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники выяснили, что парень купил в интернете аккаунт, где зарегистрировался под чужим именем. Зашел в группу непристойного содержания и стал шантажировать девушку, на которую фигуранту пришла наводка. За неразглашение сведений он требовал 70 рублей.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (вымогательство). Наказание по первой части этой статьи предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси отмечают, что количество вымогательств с использованием интимных изображений растет. На сегодня зарегистрировано 58 вымогательств, из которых 42 – в интернете.

В 2019 году жертвами подобных преступных действий чаще всего становились мужчины – 62 %, как правило, в возрасте от 17 до 30 лет. Среди женщин этот показатель ниже – 38%, преимущественно девушки от 16 до 23 лет.

Вне зависимости, чем шантажируют – перепиской, фотографиями или видео, такие действия всегда являются уголовно наказуемыми. Преступление считается оконченным с момента предъявления требований и высказывания угроз распространить сведения, которые человек желает сохранить в тайне.   

 
 
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В 2019 году жертвами подобных преступных действий чаще всего становились мужчины - 62%, как правило, в возрасте от 17 до 30 лет. Среди женщин этот показатель ниже - 38%,...
 
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