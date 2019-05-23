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Жители Речицы долго не могли найти закладку с наркотиком. Помогли оперативники
24.05.2019 13:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Речицей двое молодых людей долго не могли отыскать закладку. На помощь пришли оперативники. Подробности
Сотрудников милиции вызвали очевидцы, которые рассказали, что в лесном массиве у деревни Днепровец двое подозрительных парней что-то долго ищут с помощью смартфона.
Оперативники выехали на место и понаблюдали за молодыми людьми. Им их поведение как раз странным не показалось: было очевидно, что парни ищут спрятанный наркотик. Уже позже у задержанных в смарфоне нашли фотографии и координаты места, где размещалась предполагаемая закладка. Позже она была обнаружена и изъята.
По заключению эксперта, найденное порошкообразное вещество является особо опасным психотропом «альфа-РVР».
В отношении 30-летнего и 26-летнего жителей Речицы возбуждено уголовное дело.
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Сотрудников милиции вызвали очевидцы, которые рассказали, что в лесном массиве у деревни Днепровец двое подозрительных парней что-то ищут при помощи мобильного...
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