Из больницы выписали всех, кого искусал питбуль в Бобруйске. Хозяина собаки пока не нашли

Источник материала: Tut.by

Все шестеро пострадавших от укусов после нападения бойцовской собаки в Бобруйске выписаны из больницы, пишет «Коммерческий курьер». Состояние пяти взрослых и одного ребенка при выписке главврач оценил как удовлетворительное, но они продолжат лечение амбулаторно.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Хозяина питбуля, покусавшего людей вечером 11 мая, еще не нашли. Его поиски продолжаются. Также проводятся экспертизы, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. Этот процесс может длиться месяц.

Пес бойцовской породы искусал шестерых человек, в том числе 5-летнего мальчика, в районе дома № 12 на улице Ванцетти, где находится подстанция скорой медицинской помощи. Собаку обезвредил водитель проезжавшей мимо машины.

Бобруйчане считают, что пес принадлежал мужчине, который живет по соседству и разводит собак бойцовских пород. Однако 61-летний Леонид говорит, что пес не его . При этом он действительно очень давно заводит-разводит в основном бойцовых метисов. Такую направленность мужчина объясняет своей любовью к вейтпуллингу — перемещению собакой тяжелых грузов на скорость.