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Из больницы выписали всех, кого искусал питбуль в Бобруйске. Хозяина собаки пока не нашли
24.05.2019 13:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все шестеро пострадавших от укусов после нападения бойцовской собаки в Бобруйске выписаны из больницы,
Хозяина питбуля, покусавшего людей вечером 11 мая, еще не нашли. Его поиски продолжаются. Также проводятся экспертизы, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. Этот процесс может длиться месяц.
Пес бойцовской породы
Бобруйчане считают, что пес принадлежал мужчине, который живет по соседству и разводит собак бойцовских пород. Однако 61-летний Леонид
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Хозяина пса так и не нашли, но ищут.
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