ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благотворительный фестиваль «DАРИМ» пройдет 25 мая в Городейской вспомогательной школе-интернате

24.05.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Благотворительный фестиваль  «DАРИМ» в поддержку проекта «Дарим профессию», а также Международного дня защиты детей пройдет 25 мая в Городейской вспомогательной школе-интернате. Его организаторы — Благотворительное общество «Каритас», компания «Ф-АВТО», агентство по организации корпоративных мероприятий «Kitchen event».

Гостями и участниками мероприятия станет около 300 человек, из которых 120 — воспитанники учреждения, дети от 3 до 18 лет, остальные — представители социально ориентированного бизнеса и брендов-партнеров, журналисты и блогеры, а также волонтеры.

В программе: мастер-классы по первой медицинской помощи, модельному искусству, декупажу, стрельбе из лука, актерскому мастерству, рисованию, игре на барабанах; товарищеский матч с участием воспитанников ДЮСШ по футболу «Городея»; выступления панк-рок-группы «Тлушч» и белорусских кавербендов;  фестиваль красок «Холли», батуты, клоуны, ростовые куклы, игровые приставки, сладкие угощения, аквагрим, аттракционы, фотозона и другое.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благотворительный фестиваль  «DАРИМ» в поддержку проекта «Дарим профессию», а также Международного дня защиты детей пройдет 25 мая в Городейской вспомогательной
 
Новости дня
Новости общества
 
Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика