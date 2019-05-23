Благотворительный фестиваль «DАРИМ» пройдет 25 мая в Городейской вспомогательной школе-интернате

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Благотворительный фестиваль «DАРИМ» в поддержку проекта «Дарим профессию», а также Международного дня защиты детей пройдет 25 мая в Городейской вспомогательной школе-интернате. Его организаторы — Благотворительное общество «Каритас», компания «Ф-АВТО», агентство по организации корпоративных мероприятий «Kitchen event».

Гостями и участниками мероприятия станет около 300 человек, из которых 120 — воспитанники учреждения, дети от 3 до 18 лет, остальные — представители социально ориентированного бизнеса и брендов-партнеров, журналисты и блогеры, а также волонтеры.

В программе: мастер-классы по первой медицинской помощи, модельному искусству, декупажу, стрельбе из лука, актерскому мастерству, рисованию, игре на барабанах; товарищеский матч с участием воспитанников ДЮСШ по футболу «Городея»; выступления панк-рок-группы «Тлушч» и белорусских кавербендов; фестиваль красок «Холли», батуты, клоуны, ростовые куклы, игровые приставки, сладкие угощения, аквагрим, аттракционы, фотозона и другое.