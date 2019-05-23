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«Летом стало теплее». Минск закупил первые 300 автобусов с кондиционерами
24.05.2019 14:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск закупил первые 300 автобусов с кондиционерами для салонов. Когда они заработают и при какой температуре их будут включать, TUT.BY рассказали в «Минсктрансе».
В Минске на маршрутах общественного транспорта уже заметили новые автобусы, оборудованные кондиционерами. Но, по наблюдениям пассажиров, кондиционеры почти никогда не работают, по этой проблеме даже составили петицию.
В «Минсктрансе» TUT.BY подтвердили, что город закупил первые 300 автобусов с кондиционерами для салонов.
— Кондиционеры уже включали: пробовали их работоспособность, определяли дополнительные нормы расхода топлива, — рассказал первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дюбенко.
Транспортники решали, при какой температуре «за бортом» автобуса кондиционеры стоит включать.
— Решили применить к салонам те же нормы, что и к кабинам водителей. У водителя на специальной панели отображается температура окружающего воздуха. Когда там +20°С, водитель включает кондиционер.
Столичные водители автобусов уже получили распоряжение включать кондиционеры — с субботы, 25 мая.
В «Минсктрансе» предполагают, что кондиционеры в салонах будут работать весь теплый сезон: ориентировочно с середины мая до середины сентября.
— Европейскими играми это не ограничится, напрасно люди переживают, — сказал Олег Дюбенко.
Пассажиры, которые все-таки успели заметить в автобусах работающие кондиционеры, жалуются, что порой в них одновременно работают и печки.
— Печки отключаются при сезонном обслуживании — так не должно быть. Если такое происходит — это неисправность автобуса, он должен сниматься с линии. Если печка работает, когда на улице тепло, пассажиры могут сообщать об этом — на горячую линию или в парк, диспетчеру.
Всего в Минске 1500 автобусов, новых, с кондиционерами, пока 300. В «Минсктрансе» рассчитывают, что вся новая техника будет закупаться уже с этими устройствами для поддержания оптимальных климатических условий.
— Летом стало намного теплее, чем раньше, кондиционеры нужны, — добавил Олег Дюбенко.
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«Летом стало намного теплее, чем раньше, кондиционеры нужны», - говорят в «Минсктрансе»
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