Переселение в сельскую местность – это ваш шанс

Источник материала: Единство

Программа переселения безработных существует с 1996 года и за это время позволила закрепиться на селе как специалистам сельского производства, так и людям, не имеющим определенной квалификации, ведь переселение – это гарантия трудоустройства и решение «квартирного вопроса», говоря языком рекламы, «два в одном».

В стране работает Государственная программа социальной защиты и содействия занятости населения на 2016−2020 годы. Она позволяет найти работу тем, кто в ней нуждается, в любой точке Беларуси. Одно из направлений программы – оказание содействия в переселении безработных и членов их семей в другую местность на новое место жительства и работы, однако это не столица или областные центры, а сельская местность.

В 2018 году управлением по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома в пределах района, в рамках программы переселения безработных, в сельскую местность переселены 2 семьи, еще 2 семьи переехали в Борисовский район из других областей. Материальная поддержка, оказанная семьям в связи с переселением на новое место жительства и работы, составила 5889 белорусских рублей.

Предприятия сельскохозяйственного профиля постоянно испытывают потребность как в специалистах сельского хозяйства, так и в рабочих профессиях. В связи с этим, для наиболее полного информирования населения о вакансиях с предоставлением жилья в своем районе и за его пределами, на портале государственной службы занятости по адресу gsz.gov.by создан общереспубликанский банк вакансий, в том числе с предоставлением жилья.

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Право на содействие в трудоустройстве с переселением на новое место жительства имеют безработные трудоспособного возраста и их семьи. Механизм добровольного переселения следующий.

Гражданин изучает общереспубликанский банк вакансий, подбирает себе подходящую вакансию и сообщает о своем желании специалисту управления по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации в качестве безработного. Затем кандидатура согласовывается с нанимателем. В случае достижения двухстороннего соглашения заключается договор между безработным, нанимателем и органом по труду, занятости и соцзащите сроком на 12 месяцев с даты трудоустройства.

Добровольный переселенец из числа безработных имеет право на государственную поддержку. При переселении из города в деревню выплачивается 9 бюджетов прожиточного минимума, сегодня эта сумма составляет 2016 белорусских рублей. При наличии в семье нескольких безработных материальная поддержка выплачивается каждому из них. Кроме того, безработный может рассчитывать на компенсацию расходов на переезд к новому месту жительства (стоимость проезда, перевоза имущества, суточные за время нахождения в пути), при наличии подтверждающих документов. Все выплаты, предусмотренные Инструкцией о порядке и условиях переселения безработных, перечисляются на расчетный счет безработного в течение 5 дней после трудоустройства.

Консультацию о возможности переселения в сельскую местность с предоставлением жилья и работы можно получить в управлении по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома по адресу: г.Борисов, ул. 8 Марта, 1, каб. 2, тел. 73-62-24.

М. Зеленая, заместитель начальника отдела содействия трудоустройству