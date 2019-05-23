Борисовчане приняли участие в выставке «MILEX-2019»

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Образцы техники, которые могут заинтересовать представителей зарубежных делегаций, были размещены на площадке спортивного комплекса «Минск-Арена». Свою продукцию показали около 170 организаций из 10 государств. Впервые к MILEX присоединились компании из Сербии и ЮАР, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджана. Самые масштабные экспозиции представили Беларусь, Россия, Казахстан и Китай.

Экспозиция ОАО «140-й ремонтный завод» демонстрировалась на закрытой и открытой площадке. По информации официального сайта предприятия борисовский завод показал новую военную технику.

К слову, открытие выставки состоялось на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Здесь посетители могли ознакомиться с экспозицией военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Также во время MILEX прошла 8-я Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного

назначения.