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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 мая

24.05.2019 14:56 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 мая, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Причина - проведение технологических работ. С 2.00 до 3.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,4 млн карточек, к нему подключены 80,8 тыс. организаций торговли и сервиса, 122,6 тыс. платежных терминалов, более 2,5 тыс. банкоматов и 2,4 тыс. инфокиосков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 мая, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре. Причина - проведение...
 
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