«Появились мухи, вонь». Под окнами многоэтажки устроили свалку из мусорных контейнеров

Источник материала: Tut.by

Под окнами минской многоэтажки уже около двух месяцев складируют старые мусорные контейнеры. «А сейчас жара стоит — появились мухи, вонь», — пожаловалась в редакцию TUT.BY жительница дома.



Фото: TUT.BY

Старые мусорные контейнеры (мы насчитали 27 штук) вот уже около двух месяцев лежат возле дома № 9 по улице Голубева.

— Когда было прохладно — мы терпели, — рассказывает жительница дома Алла Рытова. — А сейчас такая жара стоит — появились мухи, вонь. Периодически дворники подвозят новые контейнеры. Когда я увидела — высунулась из своего окна на четвертом этаже и возмущалась. Недовольны и другие соседи. Непонятно, почему ящики сложили прямо под домом. Метрах в тридцати растут деревья — отнесли бы туда, в тень, подальше от окон.

Алла Рытова говорит, что жаловалась по поводу свалки под окнами в городскую и районную санстанции, а также в ЖЭУ. Но контейнеры до сих пор на месте.



Так мусорные контейнеры выглядят из окна читательницы. Фото: пользователь TUT.BY

В ЖЭУ № 5 Московского района Минска TUT.BY объясняют, что 140 старых мусорных контейнеров в округе заменили на новые пластиковые. Старые действительно сгружают возле домов.

— По вывозу контейнеров с адреса Голубева, 9 наша заявка висит с 10 апреля. «Белвторчермет» должен их вывезти, но до сегодняшнего дня техники нет, — говорят в ЖЭУ № 5. — Наверное, загрузка большая — организация обслуживает весь город. Но большинство старых контейнеров они вывезли. Кроме Голубева, остался еще один адрес, проспект Газеты «Звязда», 35 — там стоит около 20 контейнеров.

В жилищной организации говорят, что контейнеры ставят возле домов, потому что больше негде, специальных хоздворов нет. Заявки по поводу неприятного запаха от ящиков в ЖЭУ № 5 не поступали, отметил собеседник.



Фото: TUT.BY