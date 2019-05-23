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СК об убийстве 21-летнего минчанина, в котором обвиняют студента: между парнями был длительный конфликт

24.05.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве 21-летнего минчанина, в совершении которого обвиняют студента Академии авиации. Обвиняемый отказался давать показания и вину не признал, сообщает пресс-служба ведомства.


Погибший Алексей Кривошей. Фото: социальные сети.

Вечером 12 ноября 2018 года в Минске был убит 21-летний Алексей Кривошей. По данным Следственного комитета, подозреваемый в преступлении 18-летний студент ранил его умышленно. От полученных травм Леша скончался. Родные погибшего сообщают: студента зовут Рустам Р., в Беларусь он прилетел из Азербайджана. До задержания учился в Академии авиации.

Как сообщает СК, в тот день 18-летний студент и 21-летний минчанин договорились встретиться в 18 часов около учебного заведения для выяснения отношений. Друзья, которые пришли вместе с ними, остались стоять в стороне. Спустя некоторое время студент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение минчанину, после чего между ними завязалась потасовка, к которой присоединились несколько молодых людей.

Конфликт, по данным следствия, длился не более тридцати секунд, после которых студенты-иностранцы скрылись с места происшествия. Парня оставили лежать на земле. Друзья отвезли раненого молодого человека в больницу, где он скончался. В тот же вечер подозреваемый был задержан.

Согласно заключению эксперта смерть минчанина наступила от ножевого ранения в область живота, вследствие которого была повреждена аорта, сопровождавшегося наружным и внутренним кровотечением.

Следователи изучили переписку в социальных сетях между обвиняемым и погибшим, она свидетельствует о длительном конфликте между парнями.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе расследования от дачи показаний он отказался, вину не признал. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В отношении студентов-иностранцев, находившихся на месте совершения противоправных действий, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Напомним, родные убитого считали, что виновных больше, и недоумевали, почему после трагедии задержан только один человек. «Друзья, ездившие на ту встречу с внуком, рассказывали, что нападавших было около десяти», — говорила в интервью TUT.BY Лариса Кривошей, бабушка 21-летнего Леши.

 
Теги: Минск
 
 
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СК завершил расследование уголовного дела об убийстве 18-летнего минчанина, в совершении которого обвиняют студента Академии авиации. Обвиняемый отказался давать...
 
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