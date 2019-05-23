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Обратите внимание на технически исправное состояние дымовых труб

24.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Данной информацией хотелось бы затронуть еще одну проблемную сторону подготовки котельных к осенне-зимнему отопительному сезону.

Основным предназначением дымовых труб является отвод газов, продуктов сгорания топлива в топливнике котла в верхние слои атмосферы и рассеивания их до допустимых концентраций, которые регламентируются санитарными нормами. Вместе с продуктами сгорания через трубу удаляются дым, сажа, пепел, копоть, которые при неправильном формировании внутренней поверхности дымохода могут оседать на его стенках, затрудняя в дальнейшем прохождение газов. Чтобы этого не произошло, необходимо делать внутреннюю поверхность дымоходных труб как можно более ровной и гладкой, без выбоин, щелей и выступов, чтобы саже и копоти не было за что зацепиться. Но недопустимо выравнивать внутреннюю часть дымовой трубы глиной, так как она плохо проводит тепло и может вызвать появление конденсата. Труба будет сыреть, что в итоге чревато плохой циркуляцией.

Дымовая труба – вертикально расположенное трубное устройство для отвода продуктов сгорания во внешнюю среду. Принцип действия дымовой трубы основан на эффекте тяги, которая обеспечивает перемещение массы газа в направлении от входного к выпускному отверстию трубы. Трубы могут иметь круглое, овальное или многоугольное сечение и изготавливаются из негорючих материалов – природного камня, кирпича, керамики, асбестоцемента, металла и бетона.

Дымовые трубы нуждаются в постоянном уходе – без этого они быстро теряют рабочую способность, забиваясь и засоряясь сажей и копотью. Чистку дымовых труб необходимо проводить до и после отопительного сезона, то есть в то время, когда они не функционируют. Своевременное обследование трубы позволяет выявить и устранить возникшие дефекты и обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в котельной в отопительный период. Уход за дымовой трубой предполагает проверку целостности ствола трубы, газоходов, подсоединяющих котел к дымовой трубе, и того, нет ли каких-либо выступлений, препятствующих подаче кислорода и отводу дымовых газов. При обнаружении трещин в швах трубы, выполненной из кирпича, их необходимо устранять. Попадание в трещины влаги может привести к полному разрушению труб в холодный период, когда вода в них, замерзнув, расширит швы. Раствор швов заменяют каждые пять - десять лет, что входит в капитальный ремонт дымовых труб. Также необходимо заделывать трещины, которые образовались в дымовых трубах, выполненных из металла, так как разрушение ствола снижает его прочность. Профилактическая чистка труб предполагает удаление из канала пепла, сажи и копоти, осевших на его стенах.

Для определения исправности дымовой трубы и срока ее дальнейшей эксплуатации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов (п. 22.1 изменение 8 к СНиП-II-35-76 - Котельные установки) и ТКП 45-1.04-305-2016 (Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений) - техническое обследование проводится специализированными организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) не реже 1 раза в 5 лет. По результатам обследования специализированной организацией составляется отчет, в котором дается оценка состоянию дымовой трубы и указываются выявленные дефекты и повреждения, которые владельцу необходимо устранить для дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы. В отчете также указывается срок следующего обследования, как правило, оно должно быть произведено через 5 лет, но с учетом выявленных дефектов срок обследования может быть снижен.

В ходе обследования особое внимание уделяется целостности конструкции трубы – отсутствию коррозии (для металлических труб), оценка осадки фундамента, на котором она установлена, отсутствие крена трубы. У трубы, установленной с растяжками, требуется проверить, соответствует ли реальное положение растяжек проектному. Иногда монтаж осуществляется не по установленным правилам, с нарушением требований проектной документации. В этом случае стоит выполнить проверочный расчёт (расчёт выполняется специализируемой организацией, имеющей лицензию на допуск к таким видам работ).

Срок эксплуатации по сравнению с кирпичными и железобетонными промышленными дымовыми трубами невелик. Если кирпичные трубы вполне могут прослужить 50–60 лет, то срок службы металлических труб ограничивается 20–25 годами (при условии технически грамотной эксплуатации, при соблюдении проектного температурно-влажного режима), а металлических труб на растяжках – всего 8–10 лет. Но в то же время монтаж и демонтаж таких труб с экономической точки зрения влечёт за собой минимальные издержки, в эксплуатации требует меньше затрат, чем кирпичные или железобетонные трубы.

Дымовые трубы котельных являются сооружением и не поднадзорны Госпромнадзору. Однако в ходе технологических проверок по подготовке источников теплоснабжения к отопительному сезону Госпромнадзору вменено в обязанности проверять исправность дымовых труб. Данная проверка основывается на изучении отчета, предоставленного специализированной организацией по результатам обследования трубы и внешнего осмотра ее инспектором Госпромнадзора. Исправность дымовой трубы - это один из показателей, который влияет на получение положительного заключения готовности источника теплоснабжения к отопительному сезону.

С. П. ВЕНАТОВСКИЙ, старший государственный инспектор Гродненского областного управления Госпромнадзора.

 
 
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Данной информацией хотелось бы затронуть еще одну проблемную сторону подготовки котельных к осенне-зимнему отопительному сезону.
 
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